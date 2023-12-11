باريس تدرس فرض عقوبات لمواجهة عنف المستوطنين بالضفة الغربية

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا قبل اجتماع للاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، أن باريس تدرس فرض عقوبات خاصة بها على الجهات المتورطة في أعمال عنف بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.

وقالت كولونا “الوضع في الضفة الغربية يثير قلقنا، لا سيما بسبب حالات العنف الكثيرة للغاية التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون”.

وفتحت فرنسا في الأسابيع الأخيرة الباب أمام محادثات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن عقوبات محتملة من الاتحاد ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين يستهدفون الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكن الأمر لم يحظ بإجماع حتى الآن.

اقتحامات واعتقالات واسعة النطاق

وقد واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد وفجر اليوم الاثنين اقتحامها لعدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، وشنت حملة دهم واعتقالات واسعة النطاق.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ترقوميا غربي الخليل جنوبي الضفة، كما شوهدت فرق تابعة للاحتلال في أطراف مدينة الخليل وفي بلدة بيت أمر شمالها.

وتشهد بلدة بيت عوا في جنوب الخليل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي اقتحامات متواصلة، تقوم خلالها قوات الاحتلال باعتقال مواطنين ومصادرة مركبات وإطلاق الرصاص والغاز المدمع.

واندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال أثناء التصدي لاقتحامها بلدة يعبَد جنوبي غربي جنين حيث قامت بتمشيط في البلدة، ودهمت حي البعاجوة في البلدة وأوقفت عددا من الشبان وفتشت السيارات. كما كثفت قوات الاحتلال من وجودها العسكري في محيط البلدة، ونشرت قناصة على أسطح المباني.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد مدينة قلقيلة شمال الضفة الغربية، وداهمت حي كفر سابا غربي المدينة، ونشرت فرق المشاة والقناصة، وحاصرت عددا من البنايات والمنازل في الحي، واقتحمت كذلك بلدة عزون شرق قلقيلية.

بالإضافة إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات دير أبو مشعل وبيرزيت شمال رام الله، وقرية شقبا غرب المدينة.