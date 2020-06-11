بار يتّهم روسيا بـ”استخدام” المحكمة الجنائيّة الدوليّة

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اتهم وزير العدل الأميركي بيل بار روسيا، الخميس، بـ”استخدام” المحكمة الجنائية الدولية التي أجازت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين فيها.

وقال بار أمام الصحافة في واشنطن: “نشعر بالقلق لأنّ قوى (دولية) تستخدم أيضاً المحكمة الجنائية الدولية، خدمةً لمصالحها الخاصة”.

من جهته، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت اوبراين أنّ هذا “الاستخدام” يهدف خصوصا إلى “التشجيع” على إطلاق تحقيقات قضائية دولية بحق عسكريين أميركيين في أفغانستان، في ملف قضائي أثار غضب الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجاز، اليوم، فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أميركيين أو يوجه اليهم اتهاما “من دون موافقة الولايات المتحدة”، وفقا للبيت الأبيض.

في حين قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن واشنطن لن تسمح بأن تهدّد “محكمة صورية” الأميركيين بعد أن سمح الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على تحقيق تجريه المحكمة الجنائية بشأن إن كانت القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

وصرح بومبيو في مؤتمر صحافي بأن العقوبات قد تمتد لتشمل أفراد أسر مسؤولي المحكمة لمنعهم من زيارة الولايات المتحدة. وقال: “لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض مواطنونا للتهديد من محكمة صورية”.