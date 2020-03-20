باستثناء 3 فقط.. كوريا الشمالية ترفع الحجر الصحي عن 8 آلاف شخص

أعلنت كوريا الشمالية بدءها رفع الحجر الصحي المفروض منذ شهر على العائدين والأجانب ضمن مساعيها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الخميس بأنه “بعد التأكد من عدم ظهور أعراض مرضية على المعنيين، تم رفع إجراءات الحجر الصحي عن جميع الأجانب باستثناء ثلاثة فقط لا يزالون قيد الحجر الصحي.

وفي وقت سابق، أعلنت كوريا الشمالية وضع 380 أجنبيا تحت الحجر الصحي، بالموازاة مع رفضها إعلان أي إصابة بكورونا على ترابها.

كما ذكرت الوكالة إنه تم رفع الحجر الصحي عن 2,590 شخصا في إقليمي بيونغ آن الجنوبي والشمالي.

وذكرت أنه تم رفع الحجر الصحي عن 1,430 شخصا في إقليم كانغوون حتى الآن.

وبلغ عدد الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم في كوريا الشمالية، 8,360 شخصا على الأقل من ضمنهم 2,630 شخصا في إقليم جاكانغ.

ولم تبلغ كوريا الشمالية حتى الآن عن أي إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما تشتبه منظمات غير حكومية في أن النظام يمكن أن يخفي تفشي المرض.

وقد حدث تفش بصورة كبير للفيروس عبر حدود كوريا الشمالية مع الصين، البؤرة الأولى للمرض الذي ظهر لأول مرة في ديسمبر.

كما أن جارتها الأخرى، كوريا الجنوبية، أكدت إصابة 8565 شخص حتى الآن.