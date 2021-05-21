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باطلة ولا شرعية لها.. هكذا علقت باريس على الانتخابات الرئاسية السورية

22 - مايو - 2021
الخارجية الفرنسية

الخارجية الفرنسية

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اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، أن الإنتخابات الرئاسية التي ستجري في سوريا خلال الأيام المقبلة “باطلة ولا شرعية لها” بنظرها “لأنها تفتقر للمعايير اللازمة ولا تسمح بالخروج من الأزمة”.

وقالت الناطقة باسم الخارجية آنييس فون دير مول في بيان رسمي: “الإنتخابات التي ينظمها النظام السوري في الداخل والخارج مثل الإنتخابات الرئاسية التي ستجري خلال أيام أو الإنتخابات التشريعية العام الماضي لا تستوفي الشروط وتفتقر للمعايير”.

وتابعت: “بالنسبة لنا هذه الانتخابات باطلة ولا جدوى منها . إنها لا تعطي شرعية سياسية للنظام ولا تؤدي الى الخروج من الأزمة”.

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