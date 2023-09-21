باكستان.. إعلان موعد إجراء الانتخابات العامة

أعلنت مفوضية الانتخابات في باكستان، الخميس، إجراء الانتخابات العامة في الأسبوع الأخير من شهر يناير كانون الثاني 2024 بدلا من نوفمبر تشرين الثاني هذا العام.

وستؤجل الانتخابات التي كانت مقررة في نوفمبر تشرين الثاني لعدة أسابيع بسبب إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بما يتناسب مع الإحصاء السكاني الجديد.

وقالت اللجنة في بيان نشرته وكالة “فرانس برس”، إن “اللائحة النهائية للدوائر ستنشر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، وبعد ذلك ستجري الانتخابات خلال الأسبوع الأخير من كانون الثاني/يناير 2024”.

كان يفترض ان تجري الانتخابات في غضون 90 يوما لكن اللجنة الانتخابية قالت إنها بحاجة لمزيد من الوقت لاعادة رسم دوائر انتخابية عملا بآخر إحصاء سكاني.