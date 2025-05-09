باكستان: اسقطنا 77 مسيّرة هندية خلال يومين

أسقطت باكستان 77 مسيّرة أطلقتها الهند على أراضيها منذ ليل الأربعاء-الخميس، وفق ما أفادت مصادر عسكرية والتلفزيون الرسمي، اليوم الجمعة 9\5\2025.

وقال التلفزيون الرسمي إن “باكستان أسقطت مساء (الخميس) 8 مايو، 29 مسيّرة هندية فيما تم تدمير 48 مسيّرة منذ الليلة الفائتة”.

كما أكدت مصادر عسكرية باكستانية هذا العدد لفرانس برس.

في المقابل أعلن الجيش الهندي، أن القوات المسلحة الباكستانية شنت “هجمات متعددة” باستخدام طائرات مسيّرة وذخائر أخرى على طول الحدود الغربية للهند، أمس الخميس وصباح اليوم.

وقال إن القوات الباكستانية لجأت إلى “انتهاكات عديدة لوقف إطلاق النار” على طول الحدود الفعلية بين البلدين في كشمير، وهي منطقة يتقاسمان السيطرة عليها لكن يطالب كل منهما بالسيادة الكاملة عليها، حسب رويترز.

كما أضاف: “تصدينا لهجمات مسيّرات وقمنا بالرد بشكل مناسب على انتهاكات وقف إطلاق النار”، مشيراً إلى أن جميع “المخططات الشريرة” سيتم الرد عليها “بالقوة”، وفق تعبيره.

يأتي ذلك في وقت تتبادل إسلام آباد ونيودلهي الاتهامات بإطلاق كل منهما مسيّرات على أراضي البلد الآخر، وأدى القتال والمواجهات المستمرة بين الجانبين منذ يوم الأربعاء إلى مقتل نحو 48 شخصاً.

وبدأ التصعيد الأخير في 22 أبريل الفائت عندما قتل مسلحون 26 شخصاً في الشطر الذي تديره الهند من كشمير.

فاتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراءه وهو ما نفته الأخيرة ودعت إلى إجراء تحقيق محايد.