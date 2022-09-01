باكستان.. المحكمة تمدد الافراج بكفالة عن رئيس الوزراء السابق

قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن محكمة مددت الخميس الإفراج عن موكله بكفالة لأسبوعين في قضية تم فيها توجيه اتهامات بالإرهاب بحقه تتعلق بخطاب ألقاه، وذلك بعد أن مثل خان أمام المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال المحامي فيصل تشودري لرويترز عن الاتهامات التي يصفها خان ومساعدوه بأنها مسيسة “إنها ليست قضية متعلقة بالإرهاب على الإطلاق”.

وأضاف أن المحكمة أقرت الأفراج بكفالة حتى 12 سبتمبر\ أيلول، وانقضت مدة الإفراج بكفالة قبل الاعتقال في 31 أغسطس آب.

وتتعلق الاتهامات الموجهة لخان بما قالت الشرطة إنه تهديد لقائد شرطة إسلام اباد وقاضية بعد أن تحدث خان في خطاب عن تعذيب الشرطة لأحد مساعديه والذي يواجه اتهامات بالعصيان بسبب تحريضه على الانشقاق في الجيش.

ونفى خان أن يكون قد هددهما وقال إن ما قاله اجتزأ من سياقه، وقال خان في خطابه إنه “لن يترك” قائد شرطة إسلام اباد والقاضية التي مددت احتجاز مساعده، مضيفا أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضدهما.