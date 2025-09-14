باكستان.. الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث تصدر تحذيراً من الموجة الـ11 للأمطار الموسمية

أشخاص، من بينهم مسؤولون حكوميون، يسافرون في قارب يحمل مساعدات طبية لضحايا الفيضانات، في أعقاب هطول أمطار موسمية وارتفاع منسوب مياه نهر تشيناب، في سيتبور، مقاطعة البنجاب، باكستان، 13 سبتمبر 2025. رويترز

أصدرت الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث في إقليم البنجاب شرقي باكستان، إنذارا قبيل حلول الموجة الحادية عشرة للأمطار الموسمية، محذرة من احتمال حدوث فيضانات للأنهار والجداول والسهول الفيضية.

ونقلت صحيفة “ذا نيشن” الباكستانية اليوم الأحد عن المتحدث باسم الهيئة القول، إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في مناطق مستجمعات المياه العليا للأنهار، خلال الفترة من بعد غد الثلاثاء وحتى يوم الجمعة المقبل.

وحذرت الهيئة من احتمالية أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب المياه، ما يشكل خطرا على المناطق المعرضة للفيضانات.

ونصحت الهيئة المواطنين بتوخي الحذر والإبلاغ عن حالات الطوارئ على خط المساعدة 1129.

وأسفرت الفيضانات عن وفاة 972 شخصا حتى الآن، وفقا للهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث.

والأربعاء، هرعت فرق الإنقاذ مدعومة بالجيش لإجلاء آلاف الأشخاص من القرى الغارقة بالفيضانات قرب مدينة جلال بور بيراوالا شرق باكستان، بينما كافحت السلطات لتعزيز السدود في مواجهة منسوب مياه ارتفع إلى مستوى الخطر الرسمي.

وأشار مفوض الإغاثة، نبيل جاويد، إلى تضرر نحو 142 ألف شخص في المنطقة من الفيضانات، موضحا أن العديد من السكان النازحين لجؤوا إلى منازل أقاربهم، بينما اضطر آخرون إلى قضاء ليال بلا نوم على حواجز مائية أو في مخيمات الإغاثة بعد أن غمرت المياه بيوتهم.

وشوهدت قوارب فرق الإنقاذ وهي تجوب المياه، تسحب العالقين من فوق الأشجار وأسقف المنازل، غير أن كثيرا من القرويين العالقين اشتكوا من أن من يملكون المال استأجروا قوارب خاصة وهربوا بسرعة، تاركين الفقراء ينتظرون وصول المنقذين.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن نحو 6ر1 مليون شخص يواجهون خطورة الفيضانات الغامرة، وربما يحتاجون لنقلهم أو إنقاذهم، وذلك بعدما وصل فيضان الأنهار إلى إقليم السند بجنوب البلاد.

ومنذ 23 أغسطس، غمرت المياه نحو 4 آلاف قرية في إقليم البنجاب، ما أثر على أكثر من 2ر4 مليون شخص، وشرّد 1ر2 مليون، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 68 شخصا، نتيجة أمطار موسمية أشد من المعتاد وتفريغ متكرر للمياه من السدود الهندية المليئة.