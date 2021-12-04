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باكستان تحصل على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من السعودية‎‎

4 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 4 - ديسمبر - 2021 3:47 مساءً
وزارة الخارجية الباكستانية

وزارة الخارجية الباكستانية

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قال شوكت تارين، المستشار المالي لرئيس الوزراء الباكستاني،‭ ‬إن باكستان تسلمت اليوم السبت، قرضا قيمته ثلاثة مليارات دولار من السعودية؛ كجزء من حزمة للدعم الاقتصادي.

وتواجه باكستان تحديات اقتصادية متنامية؛ بفعل زيادة التضخم وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية، واتساع عجز ميزان المعاملات الجارية، وانخفاض قيمة العملة.

وكتب تارين تغريدة على تويتر قال فيها: ”أخبار طيبة، 3 مليارات دولار وديعة حصلنا عليها من السعودية“.

وأضاف: ”أود أن أتقدم بالشكر لفخامة ولي العهد محمد بن سلمان وللمملكة العربية السعودية لبادرتها الطيبة“.

وسيكون القرض السعودي لمدة عام واحد بفائدة 4% بموجب بنود حزمة الدعم المبرمة في الشهر الماضي.

ويأتي القرض بعد أسبوع من اتفاق صندوق النقد الدولي وباكستان على إجراءات مطلوبة لإحياء برنامج تمويل متعثر قيمته ستة مليارات دولار.

وسجل التضخم في باكستان 11.5 %، في نوفمبر/ تشرين الثاني، ارتفاعا من 9.2 % في الشهر الماضي.

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