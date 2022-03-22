باكستان تقترح وساطة "إسلامية" بين روسيا وأوكرانيا

أجرت موسكو وكييف عدة جولات من المحادثات منذ بدء الحرب

تتواصل الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لإيجاد مخرج للأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة مع استمرار العملية العسكرية التي شنتها موسكو ضد كييف في 24 من شهر فبراير الماضي.

اقترح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الثلاثاء، أن تبحث الدول الإسلامية كيفية التوسط والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الصراع الروسي الأوكراني.

وقال خان في مؤتمر لمنظمة التعاون الإسلامي في إسلام أباد “اسمحوا لي أن اقترح بأن نفكر خلال مناقشات منظمة التعاون الإسلامي مع وزراء الخارجية في الكيفية… التي نستطيع من خلالها التوسط وكيف يمكننا التوصل إلى وقف لإطلاق النار”.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تنعقد تحت عنوان “بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية” بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وأجرى مفاوضون من موسكو وكييف عدة جولات من المحادثات منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

واستضافت تركيا هذا الأسبوع أول اجتماع بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا.

وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس السبت بأن روسيا تبنت “نهجا مختلفا جوهريا” في المحادثات.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع إن هناك “بعض التحولات الإيجابية” في الحوار، والمفاوضات تجرى بشكل شبه يومي.