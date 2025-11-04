باكستان تلغي 21 شحنة غاز من إيني وتسعى لإعادة التفاوض مع قطر

كشفت وثيقة رسمية ومصادر مطلعة أن باكستان قررت إلغاء 21 شحنة غاز طبيعي مسال ضمن عقد طويل الأجل مع شركة إيني الإيطالية، في إطار جهودها للحد من الواردات الزائدة التي أغرقت شبكة الغاز الوطنية.

وأوضحت الوثيقة، الصادرة عن شركة باكستان المحدودة للغاز الطبيعي المسال إلى وزارة الطاقة بتاريخ 22 أكتوبر، أن الإلغاء يشمل 11 شحنة في 2026 و10 شحنات في 2027، مع الإبقاء على شحنة يناير في كلا العامين وشحنة ديسمبر 2027 لتلبية ذروة الطلب الشتوي. وأكد مصدران على موافقة إيني على الإلغاء بموجب بنود المرونة في العقد.

وفي الوقت ذاته، تجري باكستان مباحثات مع قطر لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال، مع خيارات تشمل تأجيل بعض الشحنات أو إعادة بيعها وفقًا للعقود الحالية.

وجاءت هذه الخطوة بعد انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي المسال في باكستان هذا العام بسبب زيادة إنتاج الطاقة الشمسية والكهرومائية، ما أدى إلى فائض كبير في الإمدادات، اضطر الحكومة لبيع الغاز بخصومات كبيرة، وتقليل الإنتاج المحلي، ودراسة التخزين أو إعادة بيع الشحنات الزائدة.