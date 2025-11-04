الثلاثاء 13 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 4 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

باكستان تلغي 21 شحنة غاز من إيني وتسعى لإعادة التفاوض مع قطر

منذ 4 دقائق
شعار شركة إيني الإيطالية

شعار شركة إيني الإيطالية

A A A
طباعة المقال

كشفت وثيقة رسمية ومصادر مطلعة أن باكستان قررت إلغاء 21 شحنة غاز طبيعي مسال ضمن عقد طويل الأجل مع شركة إيني الإيطالية، في إطار جهودها للحد من الواردات الزائدة التي أغرقت شبكة الغاز الوطنية.

وأوضحت الوثيقة، الصادرة عن شركة باكستان المحدودة للغاز الطبيعي المسال إلى وزارة الطاقة بتاريخ 22 أكتوبر، أن الإلغاء يشمل 11 شحنة في 2026 و10 شحنات في 2027، مع الإبقاء على شحنة يناير في كلا العامين وشحنة ديسمبر 2027 لتلبية ذروة الطلب الشتوي. وأكد مصدران على موافقة إيني على الإلغاء بموجب بنود المرونة في العقد.

وفي الوقت ذاته، تجري باكستان مباحثات مع قطر لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال، مع خيارات تشمل تأجيل بعض الشحنات أو إعادة بيعها وفقًا للعقود الحالية.

وجاءت هذه الخطوة بعد انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي المسال في باكستان هذا العام بسبب زيادة إنتاج الطاقة الشمسية والكهرومائية، ما أدى إلى فائض كبير في الإمدادات، اضطر الحكومة لبيع الغاز بخصومات كبيرة، وتقليل الإنتاج المحلي، ودراسة التخزين أو إعادة بيع الشحنات الزائدة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

آثار الزلزال المدمر الذي ضرب أفغانستان
سكان شمال أفغانستان يباشرون إزالة الأنقاض بعد زلزال أسفر عن 20 قتيلًا
الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس
قبرص تطرح مبادرة لإنشاء منظمة أمنية إقليمية لتعزيز استقرار الشرق الأوسط
خطوط الكهرباء في أوكرانيا
ارتفاع واردات الكهرباء الأوكرانية إلى أعلى مستوى في 2025 وسط تصاعد الهجمات الروسية

الأكثر قراءة

غارة على الضاحية الجنوبية
جولة عسكرية قريبة.. ومصادر لـ"حزب الله" تكشف التفاصيل!
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
فايننشال تايمز.. هكذا يستغل حزب الله (Whish Money - OMT) لتحصيل أمواله!‎
أعمدة كهرباء
وزير الطاقة: ساعات الكهرباء ستصل إلى 10 يومياً في الشتاء