باكستان تندد بحرق المصحف في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

اعتبر وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو-زرداري، اليوم الثلاثاء، أن تدنيس المصحف يرقى لمرتبة التحريض على الكراهية الدينية بينما ناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اقتراحا مثيرا للجدل في أعقاب حرق مصحف في السويد الشهر الماضي.

وتحدث بوتو-زرداري أمام المجلس عبر رابط فيديو قائلا: “يتعين علينا أن نرى هذا بوضوح باعتباره تحريضا على الكراهية الدينية وتمييزا ومحاولات لإثارة العنف”، مضيفا أن “مثل تلك الأفعال ارتُكبت بموافقة حكومية وحصانة من العقاب”.

وأردف قائلا: “من المهم إدراك مدى الأذى الذي يتسبب فيه تدنيس المصحف بشكل علني ومتعمد للمسلمين. هذا عدوان على دينهم”.

ويسعى الاقتراح، التي قدمته باكستان ردا على واقعة حرق المصحف بالسويد، إلى أن يصدر المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرا عن الواقعة ويدعو الدول لمراجعة قوانينها وسد الفجوات التي قد تحول دون “منع أعمال الكراهية الدينية وملاحقة مرتكبيها قضائيا”.

وسلط الاقتراح الضوء على الإنقسامات في المجلس بين الغرب ومجموعة مسلمة، مع قلق الغرب إزاء ما قد ينتج عن ذلك من تداعيات تتعلق بحرية التعبير وتحديات مطروحة أمام ممارسات قائمة منذ أمد طويل في مجال حماية حقوق الإنسان.