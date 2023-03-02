الخميس 10 شعبان 1444 ﻫ - 2 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

باكستان توقع اتفاقا مع صندوق النقد

منذ 16 دقيقة
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

A A A
طباعة المقال

نفى وزير المالية الباكستاني إسحاق دار، الخميس، أن تكون بلاده على وشك التخلف عن سداد قروضها، مضيفا أن الحكومة تتوقع إبرام اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بحلول الأسبوع المقبل.

وكتب إسحاق دار على تويتر “العناصر المناهضة لباكستان تنشر شائعات مغرضة مفادها أنها قد تتخلف عن السداد. تلك الشائعات ليست فقط عارية تماما عن الصحة بل أيضا تتناقض مع الحقائق”.

وقال “مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي على وشك الانتهاء ونتوقع توقيع اتفاق على مستوى الخبراء بحلول الأسبوع المقبل. جميع المؤشرات الاقتصادية تتحرك ببطء في الاتجاه الصحيح”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم أوكرانيا
أدلة جديدة.. "روسيا مولت" غرف تعذيب في خيرسون الأوكرانية
ميخايلو بودولياك
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
استفزاز متعمد.. مستشار زيلينسكي يكشف حقيقة هجوم بريانسك
عناصر من الأمن الروسي
الكرملين: إرهابيون من أوكرانيا هاجموا منطقة حدودية

الأكثر قراءة

العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
العالم الهولندي يردّ على تساؤلات حول إمكانيّة وقوع زلزال في لبنان.. ماذا قال؟
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
زلزال تركيا - سوريا
العالم الهولندي يثير الجدل مجدداً.. هزة جديدة وقوية خلال ايام
أسعار المحروقات
هبوط كبير لأسعار المحروقات... إليكم التفاصيل