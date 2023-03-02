باكستان توقع اتفاقا مع صندوق النقد

نفى وزير المالية الباكستاني إسحاق دار، الخميس، أن تكون بلاده على وشك التخلف عن سداد قروضها، مضيفا أن الحكومة تتوقع إبرام اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بحلول الأسبوع المقبل.

وكتب إسحاق دار على تويتر “العناصر المناهضة لباكستان تنشر شائعات مغرضة مفادها أنها قد تتخلف عن السداد. تلك الشائعات ليست فقط عارية تماما عن الصحة بل أيضا تتناقض مع الحقائق”.

وقال “مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي على وشك الانتهاء ونتوقع توقيع اتفاق على مستوى الخبراء بحلول الأسبوع المقبل. جميع المؤشرات الاقتصادية تتحرك ببطء في الاتجاه الصحيح”.