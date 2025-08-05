الثلاثاء 11 صفر 1447 ﻫ - 5 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

باكستان.. حملة اعتقالات واسعة لحزب خان عشية الذكرى الثانية لسجنه

منذ ساعتين
الشرطة الباكستانية

الشرطة الباكستانية

A A A
طباعة المقال

قال مسؤولون أمنيون إن الشرطة الباكستانية اعتقلت 120 ناشطا من حزب المعارضة الرئيسي في مداهمات خلال الليل قبل الاحتجاجات المقرر تنظيمها اليوم الثلاثاء في الذكرى الثانية لسجن زعيم الحزب عمران خان.

وقال اثنان من أفراد الشرطة لرويترز إن معظم الاعتقالات تمت في مدينة لاهور بشرق باكستان والتي تعهد حزب حركة الإنصاف الباكستانية بزعامة خان بتنظيم أكبر مظاهرة فيها واحتجاجات في مناطق أخرى.

وقال المتحدث باسم الحزب ذو الفقار بخاري إن الشرطة اعتقلت 200 ناشط على الأقل من لاهور، مضيفا أن الاحتجاجات ستمضي قدما.

ولاهور هي عاصمة إقليم البنجاب في شرق باكستان، وهو أهم منطقة سياسية في البلاد ويعيش فيه نصف سكان الإقليم.

ولم ترد حكومة البنجاب أو شرطة الإقليم على طلبات للتعليق اليوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة في بيان أمس الاثنين إن وحدات كبيرة منها توفر الأمن في كل المدن الرئيسية بالإقليم.

وفي رسالة نُسبت إلى خان على حساب حزبه على منصة إكس أمس الاثنين، حث أنصاره على “الخروج وتنظيم احتجاجات سلمية حتى استعادة الديمقراطية الحقيقية في البلاد”.

وانتُخب خان نجم الكريكيت السابق رئيسا للوزراء في عام 2018، لكنه اختلف مع الجيش الباكستاني القوي بمجرد توليه المنصب وأُطيح به في عام 2022 من خلال تصويت في البرلمان.

وأثار اعتقاله في مايو أيار 2023 احتجاجات مناهضة للجيش في جميع أنحاء البلاد مما أدى إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الحزب.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما
زلزال سياسي في واشنطن.. إدارة أوباما تواجه تحقيقاً جنائياً في ملف روسيا
بئر نفط في روسيا (رويترز)
يوليو القاتم.. انخفاض حاد في دخل روسيا من النفط والغاز
أمريكا والاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي: العمل يتقدم لتنفيذ الاتفاقية التجارية مع أمريكا

الأكثر قراءة

قراران أميركيان يتعلقان بلبنان
لبنان يتسلّم الورقة الأميركية الجديدة المعدّلة… وهذه أبرز بنودها
لقاء "اللبنانيون الاحرار"
لقاء "اللبنانيون الأحرار" يدعو للاعتصام غداً
النائب نديم الجميّل
نديم الجميّل تعليقاً على فيديو تجمعات الدراجات النارية بالضاحية الجنوبية: الشارع سيقابله شارع!