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باكستان.. إقصاء عمران خان من المشاركة في أي انتخابات مقبلة

منذ 30 دقيقة
آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2022 2:00 مساءً
عمران خان

عمران خان

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اعتبرت لجنة الانتخابات الباكستانية، الجمعة، أن عمران خان غير مؤهل للمشاركة في أي انتخابات مقبلة أو تولي أي منصب عام، وذلك على خلفية قضية عدم إفصاحه عن الهدايا التي تلقاها من الدول الأخرى.

وأدانت مفوضية الانتخابات الباكستانية، الجمعة، رئيس الوزراء السابق عمران خان، بارتكاب “ممارسات فاسدة”، في خطوة أدانها مساعده فؤاد تشودري.

وأضاف تشودري: “سنتحدى هذا القرار من قبل لجنة الانتخابات في المحكمة العليا، نرفض هذا القرار من قبل مفوضية الانتخابات”، وفق ما أوردته وكالة “رويترز”.

ويواجه حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق “حركة الإنصاف الباكستانية”، اتهامات بتلقي أموال من دول أجنبية بشكل غير قانوني.

وكان حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، فاز قبل أيام، بأغلبية المقاعد في انتخابات فرعية نُظمت، الأحد، في تطوّر عزّز زخم حملته لمطالبة الحكومة بإجراء انتخابات عامة مبكرة.

    المصدر :
  • وكالات

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