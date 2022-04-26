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باكستان.. مقتل 4 بينهم أجانب في انفجار سيارة فان في كراتشي

26 - أبريل - 2022
عناصر من الشرطة الباكستانية

عناصر من الشرطة الباكستانية

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قالت الشرطة الباكستانية إن انفجارا أصاب شاحنة فان اليوم الثلاثاء في مدينة كراتشي الساحلية المزدحمة بجنوب البلاد مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم أجانب، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان الانفجار قد نتج عبوة ناسفة أو هجوم انتحاري.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع بالقرب من حرم جامعي.

وقال الشرطي مقدَّس حيدر للصحفيين “من السابق لأوانه تحديد نوع الانفجار”.

وقالت الشرطة إن الانفجار أودى بحياة ثلاثة صينيين وباكستاني.

وقال قائد شرطة المدينة غلام نبي للصحفيين “التقارير لدينا تفيد بأنهم (الأجانب) صينيون”.

وكانت تقارير بثها التلفزيون المحلي قد أفادت بوجود بعض الأجانب بين ركاب الشاحنة، بينهم ثلاث صينيات.

وقالت حركة طالبان في باكستان، التي لها صلات بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، مؤخرا إنها أرسلت انتحاريين لتنفيذ هجمات.

    المصدر :
  • رويترز

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