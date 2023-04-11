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باكستان.. مقتل 4 عناصر من الشرطة في هجوم مسلّح

منذ 15 دقيقة
عناصر الشرطة الباكستانية

عناصر الشرطة الباكستانية (رويترز)

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قُتل أربعة من رجال الشرطة الباكستانية في تبادل لإطلاق النار مع مسلّحي “طالبان” في جنوب غرب البلاد، بحسب ما ذكرت الشرطة المحلية.

وأطلق مسلحون قالت الشرطة إنهم ينتمون إلى حركة “طالبان” باكستان، النار قبيل الفجر على عناصر من الشرطة في كوشلاك، التي تبعد نحو عشرين كيلومترًا عن كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.

وقال محمد زهيب، المسؤول البارز في الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس إن “المسلحين أطلقوا النار على مجموعة شرطيين من مبنى، فقتلوا أربعة”.

وأضاف أنّ “إرهابيًا قُتل أيضًا في تبادل إطلاق النار، وفر الآخرون”.

وأكد المسؤول في مجال مكافحة الإرهاب اعتزاز غورايا، أنّ “المسلحين ينتمون إلى حركة طالبان باكستان”، وهي جماعة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية.

كما يشار إلى أنّ أربعة أشخاص على الأقل قُتلوا الإثنين، هم “شرطيان ومدنيان”، في هجوم بعبوة ناسفة وضعت في دراجة نارية وتم تفجيرها عن بُعد في سوق مزدحم في كويتا.

وأعلن “جيش تحرير بلوشستان” الانفصالي مسؤوليته عن الهجوم.

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