باكستان: مقتل 6 من أفراد الأمن و6 مسلحين خلال هجوم على قاعدة

منذ 4 دقائق
الجيش الباكستاني

الجيش الباكستاني

قالت الشرطة الباكستانية “إن ستة من أفراد الأمن وستة مسلحين قتلوا، اليوم الثلاثاء، خلال هجوم على قاعدة لقوات شبه عسكرية في شمال غرب البلاد، والذي بدأ باقتحام مهاجم انتحاري للمجمع وشهد معركة بالأسلحة النارية استمرت 12 ساعة”.

وقال سجاد خان قائد شرطة المنطقة إن الانتحاري صدم سيارته المحملة بالمتفجرات بسور القاعدة في بلدة بانو في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، مما تسبب في انفجار سمح لمهاجمين آخرين بدخول المجمع.

وأضاف أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 16 من عناصر الأمن وثلاثة مدنيين، مشيرا إلى أن أفراد الأمن “قاتلوا ببسالة لمدة 12 ساعة تقريبا”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وحملت الشرطة في بيان مسؤولية الهجوم على “متشددين إسلاميين”، دون تسمية أي جماعة.

وتقول باكستان إن المتشددين ينطلقون من أفغانستان المجاورة، حيث يقومون بتدريب المقاتلين والتخطيط لهجمات، وهو ما تنفيه كابول.

