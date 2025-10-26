الأحد 4 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 26 أكتوبر 2025 |
باكستان: وقوع اشتباكات على الحدود خلال محادثاتنا مع أفغانستان

منذ 37 دقيقة
الجيش الباكستاني

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، 0مقتل خمسة من جنوده و25 مسلحا في اشتباكات قرب الحدود مع أفغانستان، في الوقت الذي يجتمع فيه وفدان من البلدين في محاولة لنزع فتيل التوتر بعد أعنف قتال منذ سنوات.

وقال المكتب الإعلامي للجيش الباكستاني إن المسلحين حاولوا العبور من أفغانستان يوم الجمعة وأمس السبت في منطقتي كرم ووزيرستان الشمالية، وهما منطقتان وعرتان على الحدود الشمالية الغربية لباكستان.

وأضاف أن محاولات التسلل هذه تلقي بظلال من الشك على نوايا الحكومة في أفغانستان “فيما يتعلق بمعالجة قضية الإرهاب الذي ينطلق من أراضيها”.

وفي أفغانستان، لم يرد كبير المتحدثين باسم حكومة طالبان ولا وزارة الدفاع حتى الآن على طلب للتعليق على الهجمات التي وردت تقارير عنها.

وتنفي طالبان الاتهامات بإيواء مسلحين وتقول إن العمليات العسكرية الباكستانية تنتهك السيادة الأفغانية.

ويجتمع مسؤولون من البلدين في إسطنبول لمنع تجدد الصراع بعد الاشتباكات التي وقعت بين جيشيهما هذا الشهر، وهو أعنف قتال على الحدود منذ سيطرة طالبان على كابول في عام 2021.

واندلع هذا القتال بعد أن طالبت باكستان حركة طالبان بكبح جماح المسلحين الذين تقول إنهم يعملون من ملاذات آمنة داخل أفغانستان، مما أدى إلى تبادل كثيف لإطلاق النار وشن باكستان لغارات جوية. وتوصل الجانبان إلى هدنة في الدوحة يوم الأحد الماضي.

وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أمس السبت إن الهدنة صامدة وإنه يعتقد أن أفغانستان تريد السلام. لكنه حذر من أن عدم التوصل إلى اتفاق في إسطنبول سيعني “حربا مفتوحة”.

    المصدر :
  • رويترز

