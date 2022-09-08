بالأرقام.. أبرز المحطات التاريخية في حياة الملكة اليزابيث

أعلن قصر بكنغهام اليوم الخميس أن الملكة إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم والزعيمة الرمزية للمملكة المتحدة على مدار سبعة عقود، توفيت عن 96 عاما.

وفيما يلي تسلسل زمني لحياة الملكة وحكمها:

* 21 أبريل نيسان 1926 – ولدت إليزابيث الساعة 2:40 صباحا بالتوقيت المحلي في 17 شارع بروتون في لندن وتم تعميدها في 29 مايو أيار من ذلك العام في الكنيسة الملحقة بقصر بكنجهام.

* 11 ديسمبر كانون الأول 1936 – أصبحت ولي العهد في سن العاشرة عندما تنازل عمها إدوارد الثامن عن العرش وحل محله والدها ليصبح الملك جورج السادس.

* 20 نوفمبر تشرين الثاني 1947 – تزوجت من الملازم البحري فيليب ماونتباتن، وهو أمير يوناني، في كنيسة وستمنستر بلندن. ورزقا بأربعة أطفال هم الأمير تشارلز (1948) والأميرة آن (1950) والأمير آندرو (1960) والأمير إدوارد (1964).

* فبراير شباط 1952 – انطلقت الأميرة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب في جولة في أفريقيا وآسيا بدلا من والدها المريض الملك جورج السادس. وتصلها أنباء وفاة أبيها الملك وهي في كينيا في السادس من فبراير شباط، مما يعني أنها باتت أول ملكة تتولى العرش في أثناء تواجدها في الخارج منذ أكثر من 200 عام.

* الثاني من يونيو حزيران 1953 – تتويج الملكة إليزابيث في كنيسة وستمنستر في أول مراسم تتويج تبث على التلفزيون.

* 24 نوفمبر تشرين الثاني 1953 – أول جولة للملكة في دول الكومنولث وقطعت خلالها مسافة 70196‭‭ ‬‬كيلومترا.

* 1970 – خلال زيارة لنيوزيلندا، قامت الملكة بأول “جولة ملكية” والذي بات تقليدا يسمح للعامة بلقاء أفراد العائلة المالكة.

* 1977 – احتفلت باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاما على جلوسها على العرش بجولة في دول الكومنولث والمشاركة في احتفالات ضخمة في بريطانيا.

* 1981 – الأمير تشارلز يتزوج من ديانا سبنسر في احتفال مبهر.

* 1982 – وُلد الأمير وليام، أول طفل لتشارلز وديانا، في 21 يونيو حزيران. وبعدها بعامين، وُلد الأمير هاري.

* 1986 – الأمير آندرو يتزوج سارة فيرجسون المديرة التنفيذية في مجال النشر والمعروفة باسم (فيرجي). أصبح الزوجان دوق ودوقة يورك.

* 1991 – الملكة تقوم بجولة في الولايات المتحدة وتصبح أول ملكة تلقي كلمة أمام الكونجرس.

* 1992 – الملكة تحتفل بعامها الأربعين على العرش، والذي وصفته “بالعام الفظيع” وسط مشاكل زوجية في العائلة وتصاعد الانتقادات من الرأي العام.

– انفصال آندرو وسارة. وآن تطلق مارك فيليبس.

– في نوفمبر تشرين الثاني، تضررت قلعة وندسور بشدة جراء حريق، والملكة توافق على دفع ضريبة الدخل.

– في ديسمبر كانون الأول، أعلن تشارلز وديانا انفصالهما.

* 1995 – في مارس آذار، وجهت الملكة أول خطاب يلقيه ملك بريطاني أمام برلمان جنوب أفريقيا منذ عام 1947.

– في ديسمبر كانون الأول، أكد قصر بكنجهام أن الملكة كتبت إلى تشارلز وديانا تحثهما على الطلاق.

* 1996 – في أغسطس آب، تم الطلاق بين تشارلز وديانا.

* 1997 – في 31 أغسطس آب، لقيت ديانا ورفيقها المليونير دودي الفايد حتفهما عندما تحطمت سيارتهما في أثناء مطاردة مصورين على متن دراجات نارية لهما عبر باريس. وتعرضت الملكة والعائلة المالكة لانتقادات بسبب رد الفعل المتحفظ.

– في نوفمبر تشرين الثاني، تجمعت حشود غفيرة لتحية الملكة وفيليب في أثناء الاحتفال بذكرى مرور 50 عاما على زواجهما. وفي خطاب اتسم بقدر من الصراحة غير معهود، اعترفت الملكة بأن الأنظمة الملكية لا تستطيع البقاء سوى من خلال دعم العامة.

* التاسع من فبراير شباط 2002 – توفيت شقيقة الملكة الأميرة مارجريت عن 71 عاما بعد حياة أحاط بها البريق وشابتها المآسي.

– 30 مارس آذار – وفاة الملكة إليزابيث، الملكة الأم، في قلعة وندسور عن 101 عام.

– 1-4 يونيو حزيران – بريطانيا تشهد أربعة أيام من الاحتفالات على مستوى البلاد بمناسبة اليوبيل الذهبي للملكة.

* 2005 – ولي العهد الأمير تشارلز يتزوج من كاميلا باركر بولز في حفل مدني في وندسور.

* 29 أبريل نيسان 2011 – الملكة تحضر حفل زفاف حفيدها الأمير وليام على كيت ميدلتون.

– مايو أيار – الملكة تقوم بزيارة رسمية لأيرلندا تستغرق أربعة أيام، وهي أول زيارة يقوم بها ملك بريطاني لأيرلندا منذ استقلالها عن لندن عام 1921.

* 2012 – تنظيم احتفالات على مدار أربعة أيام بمناسبة اليوبيل الماسي لجلوس الملكة على العرش قبل 60 عاما في يونيو حزيران مع القيام بجولة في أنحاء البلاد. وتجمع مليون شخص لحضور حفل ضخم على ضفاف نهر التيمز، كما حضر ملايين آخرون حفلات أخرى في الشوارع.

* 2013 – كيت زوجة الأمير وليام تنجب الأمير جورج. ورزقا بعده بالأميرة شارلوت عام 2015 ثم شقيقهما الأصغر الأمير لويس عام 2018.

– 23-26 يونيو حزيران 2014، تشرع الملكة في زيارة لألمانيا كانت آخر زيارة لها لدولة خارجية.

– في التاسع من سبتمبر أيلول، وفي حوالي الساعة 5:30 مساء بالتوقيت المحلي، أصبحت إليزابيث أطول ملوك البلاد بقاء في الحكم متجاوزة جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا.

* 21 أبريل نيسان 2016 – احتفلت إليزابيث بعيد ميلادها التسعين، وهي أول ملكة بريطانية تصل إلى هذا السن.

– الثاني من أغسطس آب 2017 – زوجها فيليب يتخلى عن مهامه العامة بعد دعم زوجته على مدار 65 عاما.

– 20 نوفمبر تشرين الثاني – احتفلت إليزابيث وفيليب بذكرى زواجهما السبعين بحفل خاص في قلعة وندسور.

* 2018 – الأمير هاري حفيد الملكة يتزوج ميجان ماركل، الممثلة الأمريكية المطلقة القادمة من لوس انجليس، في حفل زفاف بحضور لفيف من النجوم في قلعة وندسور.

* أكتوبر تشرين الأول 2019 – أصبح الخلاف الأسري بين وليام وهاري علنيا، حيث أكد الأمير الأصغر الشائعات حول وجود خلاف بينهما.

– 15 نوفمبر تشرين الثاني – أجرى الأمير آندرو مقابلة كارثية مع تلفزيون بي.بي.سي في محاولة للنأي بنفسه عن فضيحة جنسية. وبعد أيام، أُجبر على التنحي عن واجباته الملكية بسبب صلاته برجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين الذي سُجن عام 2008 بعد إدانته بارتكاب جرائم جنسية مع أطفال.

* يناير كانون الثاني 2020 – أعلن هاري وميجان أنهما لن يكونا عضوين عاملين في العائلة المالكة وسينتقلان إلى لوس انجليس في مارس آذار.

* الخامس من أبريل نيسان – ألقت الملكة خامس خطاب تلفزيوني خاص في عهدها لشحذ الهمة وسط تفشي كوفيد-19.

* التاسع من أبريل نيسان 2021 – توفي الأمير فيليب، زوج الملكة لمدة 73 عاما، عن 99 عاما في قلعة وندسور.

– 20 أكتوبر تشرين الأول – تقضي الملكة ليلة في المستشفى لأول مرة منذ سنوات لإجراء ما وصفه قصر بكنجهام بأنه “فحوص أولية”.

– 30 نوفمبر تشرين الثاني – أصبحت بربادوس جمهورية، مما يعني أن الملكة باتت قائدة لكومنولث من 15 دولة فقط.

* 13 يناير كانون الثاني 2022 – أعلن قصر بكنجهام تجريد الأمير آندرو من رتبه العسكرية ودوره في رعاية الجمعيات ومن لقب “صاحب السمو الملكي” بينما كان يدافع عن موقفه في دعوى قضائية أمريكية رفعتها عليه فرجينيا جوفري التي قالت إنه اعتدى عليها جنسيا عندما كانت في سن المراهقة.

– السادس من فبراير شباط – احتفلت الملكة بمرور 70 عاما على توليها العرش واستغلت هذه المناسبة لتمنح مباركتها لأن تصبح كاميلا، زوجة تشارلز الثانية، عقيلة الملك في المستقبل عند اعتلاء زوجها العرش.

– 15 فبراير شباط – دفع الأمير آندرو مبلغا لم يُكشف عنه لتسوية الدعوى القضائية الأمريكية، لكنه لم يعترف بارتكاب أي مخالفة.

– 20 فبراير شباط – جاءت فحوصات الملكة لكوفيد-19 إيجابية وقيل إنها تعاني أعراضا خفيفة تشبه نزلة البرد. وسرعان ما عادت إلى واجباتها الرسمية.