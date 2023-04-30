بالأرقام.. إليكم الدول التي سارعت بإجلاء مواطنيها من السودان

دفع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية دولا إلى المسارعة بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها.

وأجلت عدة دول رعاياها جوا بينما توجه آخرون إلى بورتسودان على البحر الأحمر على بعد 800 كيلومتر تقريبا من الخرطوم برا.

وفيما يلي جهود بعض الدول التي تقوم بعمليات إجلاء من السودان:

* السعودية

قالت وزارة الخارجية السعودية اليوم الأحد إن المملكة أجلت 5197 شخصا ينتمون إلى 100 جنسية من السودان. وأضافت أن الرقم يشمل 184 مواطنا سعوديا.

* الولايات المتحدة

أجلت القوات الأمريكية الدبلوماسيين الأمريكيين وبعض الدبلوماسيين الأجانب في 22 أبريل نيسان.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن قافلة رتبتها الحكومة الأمريكية وصلت إلى مدينة بورتسودان أمس السبت وأجلت مواطنين أمريكيين وموظفين محليين وآخرين.

وقالت واشنطن في وقت سابق إنها ستنشر قطعا بحرية للمساعدة في عمليات الإجلاء إذا لزم الأمر.

* بريطانيا

قالت بريطانيا إنها أجلت 1888 شخصا معظمهم من الرعايا البريطانيين وعائلاتهم على متن 21 رحلة جوية منذ يوم الثلاثاء. وقررت الحكومة أن يكون موعد آخر رحلة إجلاء من السودان هو مساء أمس السبت بسبب تراجع الطلب من الرعايا البريطانيين وتقلب الأوضاع على الأرض.

كانت الحكومة قدرت عدد البريطانيين في السودان بنحو أربعة آلاف. وأجلت دبلوماسييها وعائلاتهم في 22 إبريل نيسان.

وأعلنت قبرص تفعيل آلية إنقاذ إنسانية بطلب من لندن للسماح لدول أخرى باستخدامها لاستقبال وإعادة المواطنين الأجانب بعد إجلائهم من السودان. وتستضيف قبرص قاعدتين عسكريتين بريطانيتين كبيرتين.

* مصر

أجلت القاهرة 6399 مصريا في المجمل، منهم 1072 يوم الجمعة. وقالت وزارة الخارجية المصرية يوم الخميس إن نحو 16 ألف شخص عبروا الحدود من السودان إلى مصر بينهم 14 ألف سوداني.

* ألمانيا

قالت ألمانيا يوم الأربعاء إنها أنهت عملية الإجلاء من السودان، وأضافت أن أكثر من 700 شخص غادروا البلاد جوا منهم نحو 200 مواطن ألماني.

ونقلت مهمة الإجلاء الألمانية أشخاصا من أكثر من 30 دولة، من بينهم مواطنون بلجيكيون وبريطانيون وهولنديون وأردنيون وأمريكيون.

* فرنسا

قالت الحكومة الفرنسية يوم الخميس إنها أجلت 936 شخصا من السودان من بينهم مواطنون من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وإثيوبيا وهولندا وإيطاليا والسويد إلى جانب فرنسا.

وشكر الأمين العام للأمم المتحدة فرنسا على “مساعدتها الجوهرية” في نقل 400 من موظفي المنظمة الدولية وعائلاتهم إلى خارج السودان.

* إيطاليا

أجلت طائرات عسكرية إيطالية أقلعت من جيبوتي 83 إيطاليا و13 آخرين، من بينهم أطفال والسفير الإيطالي.

وقال وزير الخارجية أنطونيو تاياني إن بعض الإيطاليين العاملين في منظمات غير حكومية وحملات التبشير قرروا البقاء في السودان بينما نُقل 19 آخرون إلى مصر.

* هولندا

قال وزير الخارجية فوبكه هوكسترا إنه تم إجلاء نحو 100 هولندي من السودان منذ 23 أبريل نيسان. وغادر نصف العدد إلى الأردن على متن أربع رحلات إجلاء هولندية نقلت أيضا نحو 70 شخصا من 14 دولة أخرى.

وتسعى أمستردام إلى إجلاء نحو 150 هولنديا في المجمل، وعززت الجهود الدولية بطائرتين عسكريتين متاحتين أيضا للجنسيات الأخرى.

* سويسرا

أغلقت سويسرا بالفعل سفارتها وأجلت جميع موظفيها السويسريين وعائلاتهم.

* الإمارات العربية المتحدة

أجلت الإمارات رعاياها وأبناء جنسيات أخرى وحالات إنسانية من السودان جوا أمس السبت. ووصل نحو 128 شخصا إلى العاصمة أبوظبي بعد إجلائهم من السودان، منهم بريطانيون وأمريكيون.

* الأراضي الفلسطينية

قال السفير أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني اليوم الأحد إنه جرى إجلاء أكثر من 600 فلسطيني من السودان مضيفا أن عمليات الإجلاء لا تزال مستمرة.

* روسيا

لم تعلن روسيا بعد عن أي إجلاء لأعضاء سفارتها أو رعاياها من الخرطوم. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الروس في السودان على اتصال وثيق بموسكو.

* اليابان

أعلن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إجلاء جميع اليابانيين الذين كانوا يرغبون في المغادرة.

* إندونيسيا

ذكرت وزارة الخارجية أن مجموعة أخرى تضم 363 مواطنا إندونيسيا عادت إلى البلاد اليوم الأحد بعد إجلائها من السودان على متن رحلة ثانية تابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية (جارودا إندونيسيا).

كانت المجموعة الأولى من الإندونيسيين الذين جرى إجلاؤهم من السودان قد عادت إلى البلاد يوم الجمعة، وبلغ إجمالي الإندونيسيين الذين غادروا السودان عبر عمليات الإجلاء 748 مواطنا حتى اليوم.

*الصين

قالت الصين إن معظم مواطنيها تم إجلاؤهم بأمان في مجموعات إلى الدول المجاورة. ونشرت وزارة الدفاع سفنا تابعة للبحرية يوم الأربعاء لإجلاء المواطنين.

وقالت وزارة الخارجية إنه تم نقل نحو 800 شخص عن طريق البحر وسافر أكثر من 300 برا إلى الدول المجاورة للسودان من يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس.

وأصدرت القنصلية العامة الصينية في مدينة جدة بالسعودية بيانا يوم الأربعاء تنصح المواطنين الذين يعتزمون مغادرة السودان إلى السعودية بالدخول عبر ميناء جدة الإسلامي.

* الهند

قال وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية في. موراليدهاران إن أكثر من 1200 هندي تم إجلاؤهم من السودان وصلوا إلى مدينة جدة السعودية حتى يوم الخميس، وستتم إعادتهم قريبا إلى الوطن.

* كندا

قال مسؤولون كبار بالحكومة إن كندا نفذت أول عملية إجلاء لمواطنيها من السودان يوم الخميس ونقلت جوا أكثر من 100 شخص منهم كنديون وأبناء جنسيات أخرى في رحلتين جويتين.

وأعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند يوم الأربعاء أن بلادها ستنشر نحو 200 جندي لتنسيق عمليات الإجلاء من السودان. وكان قد تم بالفعل إجلاء نحو 180 كنديا بمساعدة دول أخرى.

* تشاد

قالت المنظمة الدولية للهجرة يوم الجمعة إن تشاد نفذت أول رحلتين جويتين للإجلاء من السودان وكان على متنهما أكثر من 200 شخص، بينهم عشرات الأطفال.

* أوكرانيا

قالت كييف إنها أنقذت 87 من مواطنيها، معظمهم من الطيارين وفنيي الطائرات وعائلاتهم، ضمن 138 مدنيا في المجمل، من بينهم مواطنون من جورجيا وبيرو.

* كينيا

قالت وزارة الخارجية الكينية يوم الخميس إن الحكومة أجلت 342 شخصا وصلوا إلى مدينة جدة السعودية من بورتسودان.

* إيران

قالت وزارة الخارجية الإيرانية أمس السبت إن 65 مواطنا إيرانيا غادروا بورتسودان إلى إيران عبر مدينة جدة السعودية.