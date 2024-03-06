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بالأرقام.. تعرف إلى خسائر الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 6 - مارس - 2024 9:47 صباحًا
حصيلة الخسائر العسكرية للاحتلال الإسرائيلي

حصيلة الخسائر العسكرية للاحتلال الإسرائيلي

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كشف تقرير لموقع Ynet التابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرئيلية، اليوم الأربعاء 6 مارس/آذار 2024، عن خسائر الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، حتى يوم الاثنين الماضي

وبحسب الموقع فإن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي بلغ 586 جنديا، منهم 246 بهجومه البري على غزة، بينهم 37 حالة وفاة بحوادث تشغيلية (19 بسبب نيران صديقة، و3 برصاص طائش، و15 بحوادث الأسلحة والمركبات).

ونالت الإصابات المتنوعة والتشوهات وفقا للموقع من 3030 جنديا، منهم 1755 إصاباتهم طفيفة، و800 متوسطة، و475 خطيرة.

وتم نقل 88 منهم إلى المستشفى بإصابات طفيفة، و191 بمتوسطة و37 بخطيرة، علما أن الهجوم البري وحده أدى إلى إصابة 1453 جنديا، إصابات 303 منهم خطيرة، بحسب الموقع.

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