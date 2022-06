بالأرقام.. خسائر الجيش الروسي منذ بداية غزو أوكرانيا

مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا يومه العاشر، أعلنت الخارجية الأوكرانية، السبت، أن الخسائر في صفوف الجيش الروسي ارتفعت إلى 10 آلاف قتيل، بحسب ما أوردته عبر حسابها في تويتر.

وأوضحت أنه تم استهداف 39 طائرة روسية، و40 هيليكوبتر، فضلا عن 269 دبابة عسكرية، و409 مركبة، وغيرها.

وبعد عشرة أيام من الحرب، يصعب التحقق من الأرقام بشكل مستقل.

فقد أعلنت موسكو سقوط 2870 قتيلا في الجانب الأوكراني و498 في الجانب الروسي. لكن كييف تتحدث الآن عن مقتل 10 آلاف جندي روسي.

وتطرقت الخارجية الأوكرانية، في تغريدة أخرى، إلى الوضع الميداني في مدينة سومي (شمال شرق البلاد)، حيث أنها “على شفا كارثة إنسانية”، بحسب وصفها، وذلك بسبب “القصف الروسي العشوائي”.

🇺🇦We are doing everything we can to evacuate hundreds of foreign students from the Sumy city. #Sumy is now on the verge of a humanitarian catastrophe due to indiscriminate Russian shelling. Ukraine is doing its best to save and secure people.#StopRussianAggression

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 5, 2022