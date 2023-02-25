بالأرقام.. روسيا تكشف حجم أسلحة الغرب لأوكرانيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن الحجم الإجمالي للمساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا سيصل قريبا إلى حوالي 50 مليار دولار، باستثناء الشحنات الأوروبية.

وأوضح ميدفيديف في مقال بمجلة “الدفاع الوطني”، أن “حجم الشحنات الغربية من الأسلحة الفتاكة لنظام كييف قد وصل إلى كميات هائلة قبل العملية الخاصة بوقت طويل”

وأضاف المسؤول الروسي:” من 2014 إلى 25 يناير 2023، وفقا للبيانات المفتوحة من الكونغرس الأميركي، بلغت التزامات أميركا بتزويد أوكرانيا بجميع أنواع المساعدات العسكرية ما يقرب من 30 مليار دولار”.

وجاءت حصة الأسد من الإمدادات، في فترة العملية الخاصة، لكن الشحن المكثف للأسلحة إلى أوكرانيا بدأ في أغسطس 2021، حسبما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وتابع ميدفيدف خلال العملية الخاصة، تلقت أوكرانيا أكثر مما يكفي من أميركا لإطالة أمد العمليات القتالية قدر الإمكان.

كما “حصلت كييف على ما لا يقل عن 40 راجمة هيمارس وذخيرة، و8 أنظمة دفاع جوي/ دفاع صاروخي من طراز ناسامس، و31 دبابة إم1، و45 دبابة تي-72 في و109 مركبات قتال مشاة برادلي و300 ناقلة جند مدرعة إم113 و90 ناقلة جند مدرعة من طراز سترايكر وأكثر من 1600 صاروخ ستينغر وأكثر من 8500 نظام جافلين وأكثر من 50000 نظام آخر مضاد للدبابات”.

وأضاف إلى ذلك، سمحت الإدارة الأميركية للدول الأعضاء في الناتو والاتحاد الأوروبي بإرسال الأسلحة والمعدات العسكرية الأميركية بمبلغ يزيد عن 13 مليار دولار.

واعتبر ميدفيدف أن روسيا تواجه مرة أخرى إمبراطورية من أعداء متنوعين بعد 80 عاما من الانتصار في معركة ستالينغراد.

وقال “نواجه مرة أخرى في الواقع إمبراطورية كاملة من أعداء متنوعين: النازيون الجدد الأوكرانيون والأوروبيون والولايات المتحدة والأنجلو ساكسون وأتباعهم” ،حسبما نقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء.