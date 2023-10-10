بالأسماء.. أبرز 10 ضباط إسرائيليين سقطوا في هجوم "طوفان الأقصى"

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن الجيش الإسرائيلي سينتقل لمرحلة “الهجوم الشامل على قطاع غزة”.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن وزير الدفاع يوآف غالانت قوله مساء الثلاثاء، إن الجيش سينتقل إلى “الهجوم الشامل” على قطاع غزة، مشيرا إلى أن القطاع “لن يعود أبدا كما كان”.

ميدانيا، لا تزال خسائر الجيش الإسرائيلية البشرية والمادية في ازدياد، تزامناً مع استمرار هجوم طوفان الاقصى الذي شنته حركة حماس منذ الـ 7 من أكتوبر، وقد بلغ عدد الذين تم الكشف عن أسمائهم 156 ضابطا وجنديا في صفوف الجيش الإسرائيلي، في حين أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل 41 من عناصرها، وذلك ضمن أكثر من ألف قتيل إسرائيلي في المجمل.

وفيما يأتي أسماء 10 من أرفع الضباط الذين فقدتهم إسرائيل منذ بداية “طوفان الأقصى”:

العقيد يوناتان شتاينبرغ (42 عاما) قائد لواء ناحل، أحد ألوية المشاة الخمسة بالجيش الإسرائيلي

قتل في بداية المعركة صباح السبت الماضي خلال الاشتباكات مع مقاتلي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرب موقع كرم أبو سالم الإسرائيلي جنوب شرق قطاع غزة.

كان شتاينبرغ في طريقه إلى الموقع الذي يديره مرؤوسوه، لكن أحد المقاومين تمكّن من قتله خلال اشتباك.

العقيد روي يوسف ليفي (44 عاما) قائد الوحدة المتعددة الأبعاد (وحدة الشبح)

قتل في اشتباكات مع مقاتلي القسام في مستوطنة رعيم.

وحسب وصف الصحافة الإسرائيلية، فإن ليفي -ومعه شتاينبرغ- من أعلى الضباط رتبة الذين فقدتهم إسرائيل في معاركها خلال سنوات طويلة.

المقدم ساهار مخلوف (36 عاما) قائد كتيبة الاتصالات 481

المقدم يوناتان بنيامين تسور (33 عاما) قائد كتيبة الاستطلاع في لواء ناحل

المقدم إيلي غنسبرغ (42 عاما) الضابط بوحدة “شايطيت 13” (قوات بحرية خاصة)

قالت وسائل إعلام تركية إنه أحد المشاركين في الهجوم على السفينة مافي مرمرة، الذي أدى إلى مقتل 10 أتراك أثناء محاولة كسر الحصار على قطاع غزة يوم 31 مايو/أيار 2010.

وهو حائز على “أكبر عدد من أوسمة الشجاعة”، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

المقدم عليم سعد عبد الله (40 عاما) نائب قائد اللواء 300 في فرقة الجليل

اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتله في اشتباك وقع الاثنين مع مقاتلين تسللوا عبر الحدود من الجانب اللبناني.

وأضاف الجيش أن الضابط ينحدر من قرية “يانوح جت” الدرزية في الشمال.

الرائد تشين بوخريس (26 عاما) نائب قائد في وحدة ماغلان الاستطلاعية الخاصة

الرائد احتياط عومري ميكائيلي (35 عاما) ضابط في وحدة دوفدفان (وحدة المستعربين في القوات الخاصة)

الرائد إيدو يسرائيل شاني (29 عاما) نائب قائد بوحدة الاستطلاع في لواء ناحل

الرائد إيدو يوشع (27 عاما) مدرب في القوات الجوية