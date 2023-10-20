بالأسماء.. من هم القادة والمسؤولون الذين سيحضرون قمة القاهرة للسلام؟

تعتزم مصر استضافة مؤتمر دولي (السبت 21-10-2023) لبحث الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.
وفيما يلي قائمة بالزعماء المتوقع حضورهم حتى الآن قمة القاهرة للسلام.
- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
– الرئيس الفلسطيني محمود عباس
– ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
- ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح
– رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني
– رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث
– رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
– الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس
– رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
– وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
– وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا
– وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا
– وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي
– رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل
– مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل