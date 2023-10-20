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بالأسماء.. من هم القادة والمسؤولون الذين سيحضرون قمة القاهرة للسلام؟

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 20 - أكتوبر - 2023 4:35 مساءً
العاهل الأردني والرئيسان المصري والفلسطيني

العاهل الأردني والرئيسان المصري والفلسطيني

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تعتزم مصر استضافة مؤتمر دولي (السبت 21-10-2023) لبحث الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وفيما يلي قائمة بالزعماء المتوقع حضورهم حتى الآن قمة القاهرة للسلام.

‭‭‭-‬‬‬ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

– الرئيس الفلسطيني محمود عباس

– ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

‭‭‭-‬‬‬ ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح

– رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني

– رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث

– رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس

– الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس

– رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

– وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

– وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا

– وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا

– وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي

– رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل

– مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

    المصدر :
  • رويترز

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