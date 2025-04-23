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بالأسماء.. من هم زعماء العالم الذين سيحضرون جنازة البابا فرنسيس؟

منذ ساعة واحدة
البابا فرنسيس. رويترز

البابا فرنسيس. رويترز

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تشهد جنازة البابا فرنسيس، المقررة يوم السبت المقبل، في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، مشاركة عدد من الزعماء والقادة العالميين.

وفيما يلي أبرز من أعلنوا عزمهم حضور مراسم الجنازة:

الولايات المتحدة: الرئيس دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب.

الأرجنتين: الرئيس خافيير ميلي.

بلجيكا: الملك فيليب، والملكة ماتيلد، ورئيس الوزراء بارت دي ويفر.

بريطانيا: الأمير وليام، ورئيس الوزراء كير ستارمر.

البرازيل: الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والسيدة الأولى جانجا لولا دا سيلفا.

كرواتيا: الرئيس زوران ميلانوفيتش.

قبرص: الرئيس نيكوس خريستودوليديس.

جمهورية التشيك: رئيس الوزراء بيتر فيالا.

إستونيا: الرئيس آلار كاريس.

جمهورية الدومينيكان: الرئيس لويس أبي نادر.

الاتحاد الأوروبي: رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا.

تيمور الشرقية: الرئيس خوسيه راموس هورتا.

الإكوادور: الرئيس دانييل نوبوا.

فنلندا: الرئيس ألكسندر ستاب.

فرنسا: الرئيس إيمانويل ماكرون.

ألمانيا: الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، والمستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس.

اليونان: رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

المجر: الرئيس تاماس سوليوك.

إيطاليا: الرئيس سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

أيرلندا: رئيس الوزراء مايكل مارتن.

لاتفيا: الرئيس إدجارز رينكيفيتش.

ليتوانيا: الرئيس جيتاناس نوسيدا.

مولدوفا: الرئيسة مايا ساندو.

هولندا: رئيس الوزراء ديك شوف.

نيوزيلندا: رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون.

النرويج: ولي العهد الأمير هاكون، وولية العهد الأميرة ميته ماريت.

الفلبين: الرئيس فرديناند ماركوس الابن.

بولندا: الرئيس أندريه دودا.

البرتغال: الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ورئيس الوزراء لويس مونتينيجرو.

رومانيا: الرئيس المؤقت إيلي بولوجان.

إسبانيا: الملك فيليبي، والملكة ليتيثيا.

السويد: الملك كارل السادس عشر جوستاف، والملكة سيلفيا، ورئيس الوزراء أولف كريسترسون.

سويسرا: الرئيسة كارين كيلر-سوتر.

أوكرانيا: الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

الأمم المتحدة: الأمين العام أنطونيو جوتيريش.

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