بالتزامن مع حرب أوكرانيا.. روسيا تقر قانونا ضد نشر الأخبار المضللة

أقرّ مجلس النواب الروسي، اليوم الثلاثاء، قانونًا ينصّ على فرض عقوبات قاسية على من ينشر “أخبارًا مضللة” بشأن عملياته موسكو في الخارج.

وجاء في بيان صادر عن البرلمان أن النصّ الذي تمّ تبنيه بعد القراءة الثالثة يعاقب “النشر العام للمعلومات المضللة عمدًا” بشأن “أنشطة أجهزة الدولة الروسية خارج الأراضي الروسية”.

ويتزامن إقرار القانون مع خوض روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا.

وبدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، لنزع سلاح البلاد واجتثاث الأشخاص الذين تصفهم موسكو بالقوميين الخطرين.

وتصف دول غربية الهجوم بأنه حرب اختارت موسكو شنها، وفرضت تلك الدول عقوبات على روسيا بهدف شل اقتصادها.

وكانت وزارة الدفاع الروسيّة دعت السلطات الأوكرانية إلى إلقاء أسلحتها، وطالبت “بردّ مكتوب” على إنذارها هذا قبل الساعة الخامسة من صباح أمس الاثنين، من أجل حماية السكان والبنية التحتيّة لمدينة ماريوبول.

قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إن القوات التابعة له التي تقاتل في مدينة ماريوبول تتقدم بنجاح من حي إلى آخر، مضيفا أن السيطرة على المدينة باتت قريبة.

وقال إن عضو مجلس الدوما الروسي عن جمهورية الشيشان آدم ديليمخانوف يقود هذه القوات.

من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن روسيا تعد لهجمات سيبرانية على بلاده، كما حذر من أن حديث موسكو عن امتلاك أوكرانيا أسلحة بيولوجية وكيميائية علامة على العزم على استخدام تلك الأسلحة.