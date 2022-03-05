بالتعاون مع بلجيكا.. المغرب تحبط مخطّطا إرهابيًا

أفادت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية بأن مواطنا بلجيكيا من أصل مغربي يشتبه بتورطه في الإعداد لمخططات “إرهابية وشيكة” في المغرب، اعتقل في بلجيكا بالتعاون مع الاستخبارات المغربية.

وفي التفاصيل، أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بيان، أن “المعلومات الدقيقة التي وضعتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني رهن إشارة السلطات الأمنية والقضائية البلجيكية، مكنت من توقيف المشتبه فيه الذي يحمل الاسم الحركي عبد الله البلجيكي”،مشيرا الى أن المشتبه به وضع “رهن الاعتقال من طرف القضاء البلجيكي على ذمة البحث والتحقيق في إطار قضايا الإرهاب والتطرف العنيف”.

وتربط المعلومات الأمنية هذه القضية بتوقيف “متطرف” مغربي في جنوب المغرب، الأربعاء، له ارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية ويُشتبه في “تحضيره مشروعا إرهابيا” يستهدف مواطنين أجانب ومسؤولين أمنيين كبار ومواقع عسكرية ومبانيَ أمنية حساسة، حسب شرطة مكافحة الإرهاب.

ويأتي ذلك فيما تعلن السلطات المغربية بين حين وآخر توقيف أفراد أو تفكيك خلايا إرهابية موالية لتنظيم الدولة الإسلامية خصوصا.

وفي يناير الماضي، أوقفت الشرطة شخصا يشتبه في قتله مواطنة فرنسية بسلاح أبيض، وجرح أخرى بلجيكية في مدينة أكادير (جنوب).

والشخص الذي اعتُقِل في بلجيكا أرسل “حوالة مالية بالعملة الأوروبية للمشتبه فيه الموقوف بالمغرب، بداية شهر مارس الجاري، وذلك كدفعة أولى من ضمن عمليات التمويل التدريجي لاقتناء المستحضرات والمواد الكيميائية التي تدخل في صناعة وتحضير المتفجرات”، بحسب بيان المكتب المركزي للأبحاث القضائية.

“كما أكدت إجراءات البحث تورط الشخص المعتقل ببلجيكا في التحريض على خلق وتشكيل تنظيم إرهابي محلي للقيام بعمليات تخريبية بالمغرب”، وفق البيان.