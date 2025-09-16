بالتعاون مع روسيا والصين.. مشروع إيراني لحظر الهجمات على المنشآت النووية

أعلنت إيران أنها قدمت، بالتعاون مع روسيا والصين وفنزويلا ونيكاراغوا وبيلاروسيا، مشروع قرار إلى المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقضي بـ”حظر جميع أشكال الهجوم والتهديد بالهجوم على المواقع والمنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في بيان على منصة “إكس” اليوم الثلاثاء، إن المشروع المقدَّم يهدف إلى الدفاع عن سلامة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وشدد بقائي على أن “جميع الدول تتمتع بحق غير قابل للتصرف في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية”.

وأكد المتحدث الإيراني أن مشروع القرار ينص على ضمان حق الدول في الحصول على حماية فعالة ضد أي هجوم أو تهديد يستهدف منشآتها النووية السلمية، ويدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن مثل هذه الاعتداءات.

حان الوقت

وأضاف أن “الوقت قد حان ليتحرك المجتمع الدولي بحزم لمنع تطبيع حالة انعدام القانون”.

وفي يونيو/حزيران الماضي وعلى مدى 12 يوما، استهدفت إسرائيل منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية واغتالت قادة عسكريين كبارا، منهم قائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان وعلماء نوويون بارزون، وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلفت دمارا غير مسبوق في مدن إسرائيلية عدة.

وأطلقت الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) أواخر أغسطس/آب الماضي مسارا يستغرق 30 يوما لتفعيل آلية الزناد، بما يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الأممية السابقة، إذا تبيّن أن إيران لا تلتزم بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى الكبرى عام 2015.

وهددت طهران بالانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية إذا تعرضت لإجراءات عدائية من مثل تفعيل آلية الزناد.