بالتفاصيل.. خطة نتنياهو لليوم التالي من حرب غزة

كشف موقع “أكسيوس” Axios، اليوم الجمعة، أن خطة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لليوم التالي للحرب في غزة لا تستبعد دورا للسلطة الفلسطينية بالقطاع.

وأضاف أن بموجب الخطة التي طرحها نتنياهو على مجلس الوزراء الأمني المصغر أمس الخميس فإن إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار قطاع غزة إلا بعد نزع سلاحه.

وذكر الموقع أن الاحتلال الإسرائيلي سيسيطر على الحدود بين قطاع غزة ومصر بعد الحرب وستعمل بالتعاون مع القاهرة ومساعدة واشنطن لمكافحة التهريب.

وأكد أن خطط إعادة إعمار غزة وفقا لوثيقة المبادئ التي طرحها نتنياهو ستنفذ بتمويل وقيادة دول مقبولة لدى إسرائيل.

وكان موقع “أكسيوس” ذكر الخميس، نقلا عن مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع أن نتنياهو وافق على إرسال مفاوضين إلى باريس لمباحثات بشأن المحتجزين في قطاع غزة.

وأضاف الموقع أن القرار يأتي عقب ضغوط من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وضغوط داخلية من بعض أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي والجيش والمخابرات.

وتقول حكومة الاحتلال الإسرائيلي إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، 30 منهم لقوا حتفهم، من إجمالي نحو 250 شخصا خطفوا خلال هجوم 7 أكتوبر.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس الخميس ارتفاع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 29,410 وإصابة 69 ألفا و465 منذ بدء الحرب.