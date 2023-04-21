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بالخطأ.. مقاتلة روسية تستهدف مدينة قرب الحدود الأوكرانية!

منذ 5 ثواني
مقاتلة من من طراز سوخوي سو-34

مقاتلة من من طراز سوخوي سو-34

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قالت وكالة تاس للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع إن طائرة حربية روسية أطلقت النار عن طريق الخطأ على مدينة بيلغورود القريبة من الحدود الأوكرانية في ساعة متأخرة من مساء (الخميس 20-4-2023)، مما أسفر عن حدوث انفجار وألحق أضرارا ببعض المباني.

وأبلغت السلطات المحلية عن وقوع انفجار كبير في المدينة، التي تقع على الجانب المقابل من الحدود مع أوكرانيا. وقال الحاكم المحلي إن امرأتين أصيبتا.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الدفاع القول “أثناء تحليق طائرة قوات جوية من طراز سوخوي سو-34 فوق مدينة بيلغورود، حدث إطلاق عرضي لذخيرة جوية”.

ولم تذكر الوكالة نوع السلاح المستخدم.

وقالت الوزارة إن بعض المباني تعرضت لتلفيات، وأعلنت أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات ما حدث.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود على تطبيق تيليجرام معلنا حالة الطوارئ إن هناك حفرة قطرها 20 مترا في أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة. وأضاف أن أربع سيارات وأربعة مبان سكنية تعرضت لتلفيات.

وأظهرت لقطات فيديو من الموقع أكوام الخرسانة في الشارع وأضرارا لحقت بالسيارات ونوافذ محطمة. وأظهرت إحدى اللقطات ما يبدو أنها سيارة مقلوبة على سطح أحد المتاجر.

وبيلجورود هي واحدة من عدة مناطق في جنوب روسيا تعرضت أهداف فيها مثل مخازن الوقود والذخيرة لانفجارات منذ بدء ما تسميه موسكو “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا في 24 فبراير شباط 2022.

    المصدر :
  • رويترز

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