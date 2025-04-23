بالدموع والشموع.. مسيحيون يودعون البابا في قداس حاشد بكنيسة القيامة في القدس

شارك مسيحيون من أنحاء العالم في قداس حاشد أقيم، اليوم الأربعاء، حدادا على بابا الفاتيكان البابا فرنسيس في كنيسة القيامة بالقدس والتي يعود تاريخها إلى قرون من الزمن.

وذرف بعض الحضور الدموع خلال الصلوات التي دوت أصداؤها في القاعة المستديرة بالكنيسة، بينما أشعل آخرون الشموع.

وتوفي البابا فرنسيس، أول أمريكي لاتيني يترأس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، يوم الاثنين بعد إصابته بسكتة دماغية وتوقف القلب، منهيا رحلة بابوية شهدت الكثير من المشكلات سعى خلالها إلى إصلاح مؤسسة قديمة ومنقسمة.

ودأب فرنسيس، الذي تولى البابوية في عام 2013، على تنفيذ إصلاحات ليبرالية غالبا ما كانت مثيرة للانقسام في الفاتيكان وخارجه.

* الوحدة

ترأس القداس الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين، وحضرته طوائف مسيحية أخرى في الأرض المقدسة، بما في ذلك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال مروان ديدس، وهو راهب فرنسيسكاني فلسطيني في القدس، إن حضور طوائف مسيحية أخرى في القداس الذي أقيم في أحد أقدس المواقع المسيحية أمر بالغ الأهمية.

وقال من أمام كنيسة القيامة “ندعو دائما من أجل الوحدة بين المسيحيين، وما زال لدينا أمل”.

تقع كنيسة القيامة في الحي المسيحي بالبلدة القديمة في القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 وضمتها لاحقا. وتتشارك الكنائس الأرمنية والكاثوليكية واليونانية في رعايتها، بينما تتمتع الكنائس القبطية والسريانية بحقوق فيها.

زار البابا فرنسيس، الذي كان يدعو إلى السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إسرائيل والضفة الغربية المحتلة عام 2014. وزار الحائط الغربي، أقدس موقع للصلاة في اليهودية، وصلى أيضا عند جزء من جدار بنته إسرائيل في الضفة الغربية يفصل بين القدس وبيت لحم.

وكان البابا فرنسيس قد شن حملة من أجل إنهاء الحرب في غزة، وكان يتصل هاتفيا بالمجتمع المسيحي الصغير هناك كل مساء.