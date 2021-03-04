بالصورة: الميدالية الرسمية لرحلة البابا فرنسيس إلى العراق

اصدرت دولة الفاتيكان ميدالية توثق الزيارة التاريخية المرتقبة للبابا فرنسيس الى العراق . الميدالية على شكل صورة فنية ملفتة لنبي الله إبراهيم وهو يغادر أور خلفه خريطة العراق مع نخلة مثمرة باسقة.

أكد البابا فرنسيس، أمس الأربعاء، أنه ذاهب إلى العراق، لأنه “لا يمكن خذل الناس مرة ثانية”، في إشارة إلى عدم تمكن البابا الراحل يوحنا بولس من التوجه إليه عام 2000.

وناشد البابا فرنسيس، المقرر أن يتوجه للعراق، الجمعة، الدعاء والصلاة حتى تتم الزيارة “بأفضل طريقة ممكنة وتحقق الثمار المرجوة”.

ولم يتطرق البابا إلى المشاكل الأمنية في العراق، حيث سقط ما لا يقل عن 10 صواريخ، الأربعاء، على قاعدة جوية تستضيف قوات أميركية وعراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي، حيث قتل مدني من جراء القصف.

ودافعت الفاتيكان عن قرار البابا فرانسيس بالمضي قدما في زيارته للعراق، بالرغم من ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا هناك.

ويزور البابا فرانسيس العراق في أول رحلة خارج البلاد منذ بدء الجائحة العام الماضي.

وقد بدأ التخطيط للزيارة بعد تراجع عدد الإصابات، لكن العدد عاد للارتفاع الشهر الماضي، ويقول خبراء الأمراض المعدية إن زيارة بابوية لدولة نظامها الصحي هش ليست فكرة جيدة من الأساس.