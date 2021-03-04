السبت 3 ذو الحجة 1443 ﻫ - 2 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصورة: الميدالية الرسمية لرحلة البابا فرنسيس إلى العراق

4 - مارس - 2021
آخر تحديث: 4 - مارس - 2021 3:40 مساءً
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

A A A
طباعة المقال

اصدرت دولة الفاتيكان ميدالية توثق الزيارة التاريخية المرتقبة للبابا فرنسيس الى العراق . الميدالية على شكل صورة فنية ملفتة لنبي الله إبراهيم وهو يغادر أور خلفه خريطة العراق مع نخلة مثمرة باسقة.

أكد البابا فرنسيس، أمس الأربعاء، أنه ذاهب إلى العراق، لأنه “لا يمكن خذل الناس مرة ثانية”، في إشارة إلى عدم تمكن البابا الراحل يوحنا بولس من التوجه إليه عام 2000.

وناشد البابا فرنسيس، المقرر أن يتوجه للعراق، الجمعة، الدعاء والصلاة حتى تتم الزيارة “بأفضل طريقة ممكنة وتحقق الثمار المرجوة”.

الميدالية الرسمية لرحلة البابا فرنسيس إلى العراق

الميدالية الرسمية لرحلة البابا فرنسيس إلى العراق

ولم يتطرق البابا إلى المشاكل الأمنية في العراق، حيث سقط ما لا يقل عن 10 صواريخ، الأربعاء، على قاعدة جوية تستضيف قوات أميركية وعراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي، حيث قتل مدني من جراء القصف.

ودافعت الفاتيكان عن قرار البابا فرانسيس بالمضي قدما في زيارته للعراق، بالرغم من ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا هناك.

ويزور البابا فرانسيس العراق في أول رحلة خارج البلاد منذ بدء الجائحة العام الماضي.

وقد بدأ التخطيط للزيارة بعد تراجع عدد الإصابات، لكن العدد عاد للارتفاع الشهر الماضي، ويقول خبراء الأمراض المعدية إن زيارة بابوية لدولة نظامها الصحي هش ليست فكرة جيدة من الأساس.

    المزيد من أخبار العالم

    كورونا في فرنسا
    كورونا يقلق الفرنسيين من جديد.. والسلطات تلجأ للكمامات
    غرق سفينة قبالة هونغ كونغ
    التهمها البحر.. فيديو مروع لغرق سفينة بعد انشطارها قبالة هونغ كونغ
    علم جمهورية كاراكالباكستان
    في كاراكالباكستان.. اندلاع احتجاجات جماهيرية بعد تعديلات دستورية مقترحة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بعلبك - الهرمل
    في بلدة لبنانية.. بعد دفنه جاء ليعزّي بنفسه!
    سمكة قرش تهاجم سائحةً وتقتلها في مصر (فيديو)
    اللبنانيون على موعد مع أسعار جديدة في خدمات الاتصالات
    بالتفصيل.. تعرفوا على أسعار شركة ألفا الجديدة