بالصورة: انفجار في مصنع لمعالجة الغاز شرقي روسيا

وقع انفجار صباح اليوم الجمعة بوحدة فصل الغاز في مصنع لمعالجة الغاز الطبيعي في مقاطعة آمور شرقي روسيا دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط ضحايا أو إصابات.

وحسب وسائل إعلام روسية، فإن الدرجة العالية من أتمتة المصنع ساعدت في تفادي الإصابات، حيث لم يكن هناك عمال في موقع الانفجار، فيما غادر 2500 من عمال المصنع منطقة الحادث بأنفسهم وبطريقة منظمة بعد دوي صفير الطوارئ.

Амурский газоперерабатывающий завод решил остановить переработку природного газа после взрыва и пожара на установке:https://t.co/DDPQJgHQtV pic.twitter.com/CE66aOuHEr — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) October 8, 2021

وتسبب الانفجار في حريق بلغت مساحته نحو 60 مترا مربعا وقامت فرق الإطفاء بإجماده في وقت لاحق.

وأسفر الحادث عن توقف عملية معالجة الغاز في المصنع مؤقتا، ويجري تقييم الأضرار الناجمة عن الحادث، الذي لم يشكل، حسب التقارير، خطرا على بقية أجزاء المصنع والبلدات المجاورة.