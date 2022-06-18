بالصورة.. بايدن يسقط من دراجته دون أن يصاب بأذى

سقط الرئيس الأمريكي جو بايدن من فوق دراجته السبت أثناء توقفه لتحية أنصاره خلال قضائه عطلة نهاية الأسبوع في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير.

ونهض بايدن على الفور ولم يصب بأي أذى على ما يبدو.

وقال بايدن (79 عاما) بعد الحادث الذي وقع أمام تجمع للصحفيين “أنا بخير. لقد علقت قدمي”.

وقضى بايدن في وقت لاحق عدة دقائق يتجاذب أطراف الحديث مع الأشخاص الذين تجمعوا لمشاهدته على الدراجة.

وكان بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن ينهيان جولة صباحية بالدراجة في منطقة جوردونز بوند على شاطئ ديلاوير. واحتفل الاثنان بعيد زواجهما الخامس والأربعين يوم الجمعة.

وقال البيت الأبيض إنه لا حاجة لرعاية طبية.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض طلب عدم نشر اسمه إن الرئيس ” بخير. ويتطلع لقضاء باقي اليوم مع أسرته”.