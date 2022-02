بالصورة: بريطانيا تتضامن مع أوكرانيا من بيروت

غرد سفير بريطانيا في لبنان إيان كولورد عبر حسابه على تويتر معلنا تضامنه مع أوكرانيا قائلا: “نحن نرفع العلم الأوكراني تضامنا مع أصدقائنا الأوكرانيين.”

ومرفقا التغريدة بصورة لعلم أوكرانيا مرفوعا إلى جانب العلم البريطاني في السفارة البريطانية في بيروت.

الموقف البريطاني من الحرب على اوكرانيا عبر عنه في الايام القليلة الماضية بوريس جونسون حيث حذر من أن صدمة أي غزو روسي لأوكرانيا سوف “يتردد صداها في جميع أنحاء العالم وأن بوتين سوف يدفع “ثمنا باهظا” لهذا الغزو.”

وأضاف “إنه لا يعرف ما ينوي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فعله، لكن “المقدمات قاتمة”.

وشدد جونسون على أن هذا هو السبب في “ضرورة أن نقف معا بقوة”.

We are flying the Ukrainian 🇺🇦 flag in solidarity with our Ukrainian friends. #Ukraine

🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/rMRbCyrQ6P

— Ian Collard (@ianfcollard) February 25, 2022