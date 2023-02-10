بالصورة.. زوجة كيم ترتدي قلادة على شكل صاروخ باليستي

خلال العرض العسكري، بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس جيش كوريا الشمالية، ظهرت زوجة الزعيم الكوري كيم جونغ أون، وهي ترتدي قلادة على شكل أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات في البلاد.

وذكرت صحيفة “التلغراف” البريطانية أن السيدة ري سول-جو، ظهرت مبتسمة والقلادة تحيط بعنقها على مأدبة طعام، برفقة زوجها كيم جونغ أون، وابنتها كيم جو آي (10 أعوام) وحولهم قادة عسكريون، مشيرة إلى أن القلادة ترمز إلى صاروخ هواسونغ -17، الذي تم إطلاقه في العام الماضي، والذي يمكن أن يصل مداه إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وتضمن العرض العسكري الضخم الذي أقيم مساء الأربعاء 8\2\2023 في ساحة كيم إيل سونغ وسط مدينة بيونغ يانغ، استعراض ما لا يقل عن 10 صواريخ من طراز Hwasong-17، وهي من أكبر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بالإضافة إلى صاروخ باليستي جديد عابر للقارات يشتبه أنه يعمل بالوقود الصلب.