بالصورة: في زمن فيروس كورونا… قطار بـ”كمامة طبية” في مترو الأنفاق في موسكو

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أطلقت موسكو قطاراً في مترو الأنفاق يحمل في مقدمته وعلى قاطراته، رسم كمامة طبية.

وقال مصدر بالمكتب الصحفي في مديرية النقل ببلدية العاصمة الروسية، إنه تم إطلاق قطار في مترو الأنفاق في موسكو، يحمل في مقدمته وعلى قاطراته، رسم كمامة طبية.

وسيسير القطار على الخط الدائري في مترو العاصمة. وأضاف المصدر، “اعتبارا من يوم 12 أيار، سيتنقل في مترو موسكو بالكمامات، ليس فقط الركاب، بل والقطارات.

ومن المعروف، أن سلطات العاصمة فرضت بشكل إلزامي ارتداء الكمامات الطبية والقفازات في وسائط النقل العام والأماكن العامة، اعتبارا من 12 أيار الحالي.

وفي حال مخالفة ذلك، يتعرض المخالف لغرامة مالية، قدرها 4 آلاف روبل (50 يورو) إذا وقعت المخالفة في المتاجر، و5 آلاف روبل إذا وقعت في وسائط النقل العام.