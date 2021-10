بالفيديو.. زعيم كوريا الشمالية يصدم شعبه بهذه الإطلالة!!

لفتت تسريحة شعر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الجديدة الانتباه خلال جلسة للبرلمان أمس الخميس، ما جعل العديد يتساءلون حول احتمال تغييره لقصة شعره الشهيرة ومدى مناسبتها له.

لكن يبدو أن التسريحة الجديدة لا تعني أنه قص شعره، حيث قال أحد خبراء صالونات التجميل لصحيفة “Gazeta.Ru” إن الصورة تظهر أن شعر كيم هو نفسه لكنه غيّر التسريحة إلى الخلف، مستعملا رغوة مثبتة للشعر.

وقوبلت تسريحة كيم بعدم الإعجاب من قبل البعض، حيث اعتبرت مصممة الأزياء الروسية لينا ديمبيكوفا أن تسريحة زعيم كوريا الشمالية لا تناسبه على الإطلاق، لأنها تجعل وجهه أوسع وأكثر ضخامة، بحسب موقع “Life”.

وقالت: “هل تناسبه؟ في رأيي الشخصي لا. ولكن كما يقولون المهم هو أن الشخص يحب ذلك. لا يزال لديه وجه مستدير إلى حد ما مع جزء سفلي ضخم وثقيل. يحاول جميع الأشخاص العاديين تنسيق الوجه، أي تضييق الصورة الظلية وجعلها أقرب إلى الشكل البيضاوي”.

من جهتها، لفتت قناة “Pool N3” على التليغرام الانتباه إلى تسريحة شعر كيم، حيث كتبت: “في صورة جديدة خلال جلسة البرلمان ظهر كيم جونغ أون بقصة شعر جديدة حيث غير تسريحته للخلف فأصبح مثل آل باتشينو في دور الأب الروحي”.

وفي وقت سابق، فاجأ كيم سكان كوريا الشمالية بمظهر رقيق للغاية خلال حضور عرض في بيونغ يانغ. فبدا رشيقا نوعا ما ومنتعشا جدا، لذلك شك البعض في احتمال استبداله بشخص آخر.

وتشهد كوريا الشمالية سلسلة من التعديلات في المناصب العليا، حيث تم تعيين شقيقة الزعيم الكوري الشمالي لرئاسة لجنة شؤون الدولة، وهي أعلى هيئة حكومية في البلاد.

جاء ذلك تزامناً مع إقالة ما لا يقل عن تسعة أعضاء من اللجنة، بما في ذلك أحد نواب رئيسها باك بونغ جو، والدبلوماسية تشوي سون هوي، التي لعبت دورا رئيسيا في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

ونشرت صحيفة “رودونغ سينمون” الرسمية صورا للثمانية المعينين الجدد، وبرزت كيم يو جونغ بينهم باعتبارها المرأة الوحيدة.

وغالبا ما شوهدت كيم يو على مقربة من شقيقها الذي ذهبت معه إلى المدرسة في سويسرا، بما في ذلك في قمته مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن.

وبحسب ويكيبيديا فإن كم جونغ أون كما يعرف بأسماء أخرى مثل كم جُنغ يون وكم جونغ يون يُعرف سابقاً باسم كم جونغ وون أو كم جُنغ وون، (ولد 8 يناير 1983) مارشال كوري، وهو الابن الثالث والأصغر لزعيم كوريا الشمالية السابق كم جونغ إل من زوجته كو يونغ هي.

بعد إعلان وفاة والده كم جونغ إل في 19 ديسمبر 2011، أُعلِن خبر توريث رئاسة كوريا الشمالية لكم جونغ أون بمسمى “الوريث العظيم” كما جاء على شاشة التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي.

يشغل حالياً مرتبة دايجانج في الجيش الشعبي الكوري وهي رتبة عسكرية تكافئ فريق أول. منذ أواخر عام 2010 كان يُنظر إلى جونغ أون على أنه الوريث المفترض لزعامة الأمة، وهو الآن الزعيم الحالي لدولة كوريا الشمالية، قيل أنه درس علوم الحاسب الآلي في كوريا سراً.

لا يعرف تاريخ الولادة الحقيقي لكم جونغ أون الزعيم الكوري الشمالي وابن الزعيم الكوري الشمالي السابق كم جونغ إل، فقد قيل أنه ولد عام 1983، وقيل أنه ولد السنة التي بعدها. درس كم جونغ أون بمدرسة بيرني الدولية في سويسرا حتى عام 1998 تحت اسم مستعار، وأكد زملائه السابقون أنه حضر إلى نفس المدرسة معتقدا انه ابن الزعيم الكوري الشمالي.

New video of Kim Jong Un speaking on Wednesday to the Supreme People's Assembly, being broadcast now on North Korean television. pic.twitter.com/DDwWqbskEb

— Martyn Williams (@martyn_williams) October 1, 2021