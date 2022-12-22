بالصورة.. ما هي الهدية التي أحضرها زيلينسكي من أوكرانيا لبايدن؟

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم (الأربعاء 21-12-2022)، حيث أكد له مجددا على مواصلة الدعم الأمريكي لبلاده مع استمرار العدوان الروسي على أوكرانيا.

وقال زيلينسكي للرئيس الأمريكي في اجتماع بالمكتب البيضاوي “شكرا لك أولا وقبل كل شيء. إنه لشرف عظيم لي أن أكون هنا”.

ووصل زيلينسكي إلى البيت الأبيض وهو يرتدي سترته المعتادة بلونها الأخضر الزيتوني بينما ارتدى بايدن سترة زرقاء وربطة عنق بلوني العلم الأوكراني الأزرق والأصفر.

وعبّر الرئيس الأوكراني، الذي قال في وقت سابق‭ ‬إنه يرغب في القدوم إلى الولايات المتحدة، عن تقديره لبايدن والكونجرس الأمريكي والشعب الأمريكي على دعمهم جميعا.

وقلّد زيلينسكي بايدن ميدالية أوكرانية للاستحقاق العسكري، مقدمة من ضابط برتبة كابتن بوحدة لصواريخ هيمارس كانت مُنحت له.

وأثبتت أنظمة صواريخ هيمارس التي زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بها، أهميتها البالغة في أغسطس آب مع الهجمات الأوكرانية التي أدت إلى طرد الروس من خاركيف ثم من خيرسون الشهر الماضي، مما عزز استراتيجية كييف المتمثلة في ضرب نقاط القيادة والسيطرة الروسية والطرق اللوجستية ومستودعات الذخيرة.

وقال البيت الأبيض إن الضابط التقى بزيلينسكي في باخموت، وهي مدينة تقع على خط المواجهة بشرق أوكرانيا، في وقت سابق من الأسبوع وطلب منه تسليم ميداليته إلى بايدن تعبيرا عن امتنانه.

وذكر البيت الأبيض أن الضابط كتب أيضا رسالة إلى بايدن عبر فيها عن تقدير كييف للمساعدة الأمريكية التي ساهمت في بقاء الكثيرين على قيد الحياة.

وقال بايدن خلال تسلم الميدالية من زيلينسكي “حسنا، إنها غير مستحقة ولكنها موضع تقدير”.

وقال البيت الأبيض إن بايدن سلم في وقت لاحق عملتين عسكريتين إلى زيلينسكي، واحدة للضابط والأخرى للرئيس الأوكراني.

كما تعهد بايدن بتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني. وقال “لهذا السبب سنزود أوكرانيا ببطارية صواريخ باتريوت وندرب قواتك لتكون قادرة على استخدامها بدقة”.

وقال بايدن لزيلينسكي عن قرار مجلة تايم اختياره شخصية عام 2022 “أنت رجل العام”.