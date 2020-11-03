بالصورة: محمد بن راشد يتلقى لقاح كورونا… المستقبل أجمل في الإمارات

تلقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على “تويتر”: “أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع.. ونشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس.. والمستقبل دائما أفضل وأجمل في دولة الإمارات”.

While receiving the COVID-19 vaccine today. We wish everyone safety and great health, and we are proud of our teams who have worked relentlessly to make the vaccine available in the UAE. The future will always be better in the UAE. pic.twitter.com/Rky5iqgfdg — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 3, 2020

وأجازت دولة الإمارات الاستخدام الطارئ للقاح “كوفيد-19” لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملا مع مصابي الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول، بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.