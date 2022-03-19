الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصور.. آثار اعتداء مليشيا الحوثي بطائرات مسيرة على مناطق جنوبي السعودية

20 - مارس - 2022
آخر تحديث: 20 - مارس - 2022 1:40 صباحًا
آثار اعتداء مليشيا الحوثي بطائرات مسيرة على جنوبي السعودية

آثار اعتداء مليشيا الحوثي بطائرات مسيرة على جنوبي السعودية

A A A
طباعة المقال

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وقالت قيادة التحالف في البيان إن “الهجوم العدائي استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو في جازان”.

واعتبر التحالف” الهجوم يعد تصعيدا للمليشيا بهجمات عدائية تستهدف منشآت اقتصادية وأعيانا مدنية”.

وسبق أن اعترضت قوات التحالف طائرة مسيرة ومفخخة ودمرتها، أطلقتها “مليشيا الحوثي الإرهابية” تجاه خميس مشيط، بحسب تعبير البيان.

ونقلت وكالة أنباء فرنس برس عن التحالف إن “هجوما عدائيا” استهدف منشآت لأرامكو في جنوب السعودية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا في اليمن دعما للحكومة الشرعية التي تخوض نزاعا داميا على السلطة مع الحوثيين منذ منتصف 2014، في حرب قتل وأصيب فيها مئات الآلاف، وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

 

 

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

علم بريطانيا
بريطانيا قد تستهدف دولًا ناشئة بفرض حصص على واردات الصلب!
كالينينغراد
كالينينغراد تدفع النزاع بين روسيا والناتو نحو الهاوية النووية
كييف - رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
انفجارات تهز كييف!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟
الدولار
لماذا ارتفع الدولار مجدداً؟