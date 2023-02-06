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بالصور.. آثار الدمار الذي أحدثه الزلزال المدمر في تركيا

منذ 35 دقيقة
آثار الدمار الذي أحدثه الزلزال المدمر في تركيا

آثار الدمار الذي أحدثه الزلزال المدمر في تركيا

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قتل أكثر من 1400 وأصيب الآلاف اليوم الاثنين عندما ضرب زلزال مدمر وسط تركيا وشمال غرب سوريا ساحقا بنايات سكنية ومشيعا المزيد من الدمار في مدن سورية مزقتها أصلا سنوات الحرب.

والزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة ضرب في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين قبل طلوع ضوء النهار وفي برد الشتاء كان الأسوأ الذي تشهده تركيا هذا القرن. كما شعر به سكان في قبرص ولبنان وتلاه زلزال آخر كبير مع بداية الظهيرة بقوة 7.7 درجة.

ولم يتضح بعد حجم الضرر الذي تسبب فيه الزلزال الثاني الذي شعر به السكان أيضا في أنحاء المنطقة في وقت يكافح فيه المنقذون لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض وسط ظروف جوية بائسة.

ورصدت بعض الصور حجم الدمار الذي خلفه الزلزال.

    المصدر :
  • رويترز

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