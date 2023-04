بالصور.. أوكرانيا تروي قصة "دميترو"

مع استمرار المعارك في أكثر من جبهة بأوكرانيا، نشرت وزارة الخارجية الأوكرانية صورتين لجندي أوكراني يدعى “دميترو” تعرض لحريق أصاب جسده بشكل بالغ، بحسب روايتها.

وقالت الوزارة في منشور على تويتر، الثلاثاء، “كان دميترو (23 عاما) يخدم في القوات المسلحة الأوكرانية منذ اليوم الأول للغزو الشامل”، في إشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير 2022.

🇺🇦 🪖 Dmytro, 23, had been serving in the Ukrainian Armed Forces since the first day of the full-scale invasion. In a battle with Russian troops, he sustained burns covering around 70% of his body, including his head, neck, body, and limbs.

We wish Dmytro a speedy recovery 💪 pic.twitter.com/322449cJ39

