بالصور.. إخماد حريق هائل في مطار المثنى وسط بغداد

أعلنت السلطات العراقية أن حريقاً ضخماً اندلع ظهر اليوم في مطار المثنى وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقد تمكنت قوات الدفاع المدني العراقية من إخماد حريق داخل مطار المثنى، واستطاعت أن تنقذ حاوية للعتاد العسكري والصواريخ وسط العاصمة بغداد.

وقال بيان صادر عن مديرية الدفاع المدني في العراق، إن أفرادها تمكنوا من السيطرة على حريق اندلع بإحدى الحاويات التي كان بداخلها مواد كهربائية مستهلكة، مشيرا إلى أنه تم إخماد الحريق قبل وصوله إلى حاوية أخرى كان يوجد بها عتاد عسكري وصواريخ متوسطة، حسبما ذكرت شبكة “رووداو” العراقية.

ولفت البيان إلى أن قوات الدفاع المدني تمكنت من حماية حاوية العتاد العسكري المجاورة للحريق بفضل ما قامت به من جهود كبيرة في وقت قياسي، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية، بينما تم تقليل الخسائر المادية إلى أقل قدر ممكن.

وتقوم السلطات العراقية بالتحقيق في ملابسات الحادث، الذي جاء بعد ساعتين من اندلاع حريق آخر داخل إحدى المواقع المخصصة لعلاج الأمراض السرطانية بمحافظة ذي قار.