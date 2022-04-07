بالصور.. إسرائيل تنشر 1000 شرطي للبحث عن منفذ هجوم تل أبيب

نشرت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 1000 عنصر في شوارع مدينة تل ابيب في مدينة تل ابيب بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار في شارع ديزنغوف وسط المدينة.

وقال قائد شرطة منطقة تل أبيب، عامي إيشيد، في تصريح لوسائل الإعلام من ديزنغوف: “الإرهابي هرب من مكان الحادث وللأسف لم يتم القبض عليه بعد. فرضيتنا العملية في الوقت الحالي هي أنه موجود في المنطقة”.

وأضاف: “ستستمر القوات الكبيرة في التواجد هنا خلال الساعات القليلة القادمة، ويطلب من الجمهور البقاء في المنازل وإبلاغنا فقط بالتقارير الصحيحة لأننا في الساعات القليلة الماضية تلقينا الكثير من التقارير الكاذبة”.

وقالت القناة الإسرائيلية (13): “التقديرات هي أن منفذ عملية إطلاق النار من شمالي الضفة الغربية”.

فيما قالت المحطة الإسرائيلية (12): “الاعتقاد السائد هو ان المنفذ من الضفة الغربية يرتدي قميصا أسود وسروالا قصيرا، ويحمل حقيبة ظهر زرقاء”.

وحاصرت قوة كبيرة من الشرطة مبنى في مكان قريب من موفع إطلاق النار ولكن بعد تفتيشه تبين إن مطلق النار لا يتواجد فيه.

وقالت محطات التلفزة الإسرائيلية إن الإشكالية التي تواجه أجهزة الأمن هي ان الكاميرات المحلية لم تتمكن من التقاط صورة المنفذ.

وتم وقف حركة المواصلات العامة في وسط مدينة تل ابيب في إطار عمليات البحث عن منفذ عملية إطلاق النار.



واستعانت أجهزة الأمن الإسرائيلية بطائرة مروحية في محاولة لرصد مكان المنفذ.

وطلبت الشرطة الإسرائيلية من السكان في المنطقة التزام منازلهم وعدم الاقتراب من المنفذ خشية المزيد من عمليات إطلاق النار.

وقالت محطات التلفزة الإسرائيلية إن المنفذ أطلق 12 رصاصة وأصاب 9 إسرائيليين في المقهى الذي أطلق النار فيه.

قتل إسرائيليان اثنان وأصيب 4 على الأقل في إطلاق نار في شارع ديزنغوف في مدينة تل أبيب، وسط، مساء الخميس.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيليين إنه تم التأكد من مقتل 2 من الجرحى في الحادث الذي وقع في مقهى في أهم شارع بمدينة تل أبيب.

وقالت نجمة داود الحمراء في بيان إن الجرحى الذين يتلقون العلاج في المستشفى هم وواحد في حالة خطيرة و3 في حالة متوسطة.

