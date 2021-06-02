بالصور: إيران تفشل في إنقاذ أكبر سفينة لوجستية تابعة للجيش الإيراني

شب حريق في سفينة تدريب تابعة للبحرية الإيرانية فجر الأربعاء بالقرب من مدخل الخليج، دون وقوع إصابات، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية نقلا عن بيان تابع للبحرية الإيرانية.

واستمرت عمليات مكافحة الحريق على متن السفينة التي كانت بالقرب من ميناء جاسك الإيراني الواقع على خليج عمان.

وفي وقت لاحق، أعلنت قوات بحرية تابعة للجيش الإيراني، الأربعاء، أن جميع المحاولات فشلت في إنقاذ سفينة ”خارك“ التي تعرضت لحريق فجر الأربعاء، مبينة أن السفينة غرقت في ميناء جاسك التابع لمحافظة هرمزغان جنوب شرق إيران.

وأضافت أن ”جهود عمليات إطفاء الحريق وإنقاذ سفينة خارك التي استمرت 20 ساعة، فشلت رغم استخدام كافة الإمكانيات ومرافق الإغاثة البحرية“، موضحة أن ”سفينة خارك العسكرية تم استخدامها في مهام تدريبية لأكثر من 4 عقود“، دون الكشف عن أسباب الحريق.

وتعد خارك أكبر سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني، اشترتها طهران من بريطانيا في 1977 وتسلمتها في 1984.

گزارش‌هایی از انفجار در ناو خارک متعلق به ارتش جمهوری اسلامی در سواحل بندرعباس pic.twitter.com/vPpOboDeys — Naser Khoshnevis (@persianintel) June 1, 2021

وقال نشطاء إن السفينة تقدم خدمات لوجستية لناقلات النفط، وكان من المقرر أن ترافق ناقلة نفط تدعى ”البرز“ كانت متجهة إلى روسيا إلا أن الحادث تسبب بإلغاء المهمة، بحسب “إرم نيوز”.