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بالصور: إيران تفشل في إنقاذ أكبر سفينة لوجستية تابعة للجيش الإيراني

2 - يونيو - 2021
جريق في سفينة ايرانية

جريق في سفينة ايرانية

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شب حريق في سفينة تدريب تابعة للبحرية الإيرانية فجر الأربعاء بالقرب من مدخل الخليج، دون وقوع إصابات، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية نقلا عن بيان تابع للبحرية الإيرانية.

واستمرت عمليات مكافحة الحريق على متن السفينة التي كانت بالقرب من ميناء جاسك الإيراني الواقع على خليج عمان.

وفي وقت لاحق، أعلنت قوات بحرية تابعة للجيش الإيراني، الأربعاء، أن جميع المحاولات فشلت في إنقاذ سفينة ”خارك“ التي تعرضت لحريق فجر الأربعاء، مبينة أن السفينة غرقت في ميناء جاسك التابع لمحافظة هرمزغان جنوب شرق إيران.

وأضافت أن ”جهود عمليات إطفاء الحريق وإنقاذ سفينة خارك التي استمرت 20 ساعة، فشلت رغم استخدام كافة الإمكانيات ومرافق الإغاثة البحرية“، موضحة أن ”سفينة خارك العسكرية تم استخدامها في مهام تدريبية لأكثر من 4 عقود“، دون الكشف عن أسباب الحريق.

وتعد خارك أكبر سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني، اشترتها طهران من بريطانيا في 1977 وتسلمتها في 1984.

وقال نشطاء إن السفينة تقدم خدمات لوجستية لناقلات النفط، وكان من المقرر أن ترافق ناقلة نفط تدعى ”البرز“ كانت متجهة إلى روسيا إلا أن الحادث تسبب بإلغاء المهمة، بحسب “إرم نيوز”.

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