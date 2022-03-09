بالصور.. الأقمار الصناعية تكشف أضرار القصف الروسي على “ماريوبول” الأوكرانية

آثار القصف على مدينة ماريوبول

أكد السلطات الأوكرانية أن 1170 مدنيا على الأقل قتلوا في مدينة ماريوبول المحاصرة منذ بدء الغزو الروسي، وفقاً لما نقلت عنه وكالة الأنباء الأوكرانية.

ونقلت الوكالة عن نائب رئيس بلدية ماريوبول قوله: “على الأقل 1170 قتلوا و47 دفنوا في قبر جماعي اليوم… السكان دون ماء ولا تدفئة ولا كهرباء ولا غاز ويذيبون الثلج ليشربوا”.

من جهة أخرى أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية صباح اليوم الأربعاء، أضرارا جسيمة في البنية التحتية المدنية في مدينة ماريوبول.

وأوضحت شركة “ماكسار تكنولوجيز” أن الأضرار الجسيمة التي تم رصدها لحقت بمبان سكنية ومحلات بقالة ومراكز تسوق.

كما قالت ماكسار إن الصور تم جمعها قبل أنباء عن تفجير وقصف مستشفى للأطفال في المدينة.

وكان مسؤولون أوكرانيون كشفوا أن غارة جوية روسية دمرت مستشفى للولادة اليوم وأصابت 17 شخصا على الأقل.

كذلك، اهتزت الأرض على بعد أكثر من ميل واحد عندما ضربت سلسلة من الانفجارات مجمع ماريوبول الطبي، مما أدى إلى تحطم النوافذ والإضرار بشدة بواجهة أحد المباني.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية اتهمت الروس أمس بعدم احترام وقف إطلاق النار والممرات الإنسانية في مدينة ماريوبول.

ومنذ أيام، تحاصر القوات الروسية ماريوبول، وهي مدينة ذات أهمية استراتيجية لقربها من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014، ومن دونباس (في الشرق الأوكراني) حيث توجد القوات الانفصالية الموالية للروس.