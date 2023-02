بالصور.. الأقمار الصناعية تكشف الحجم الحقيقي للدمار نتيجة زلزال تركيا وسوريا

دقائق قليلة كانت كفيلة بتحويل أحياء ومبان بأكملها إلى ركام، نتيجة الزلزال المروع الذي ضرب جنوب وتركيا وشمال غرب سوريا فجر الاثنين السادس من شباط الحالي.

حتى اللحظة لم يتضح الحجم الحقيقي للدمار، ولم تثبت إحصائيات القتلى ولا المفقودين ولا حتى الجرحى.

وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” شبهت الفاجعة التي ضربت تركيا وسوريا بتلك التي ضربت مدينة سان فرانسيسكو في زلزال عام 1906، ونشرت صوراً ملتقطة عبر الأقمار الصناعية تبين الحجم الحقيقي لأضرار زلزال السادس من شباط.

وتُظهر الصور، التي نشرها مرصد الأرض التابع لناسا، الأضرار التي لحقت بثلاث مدن تركية، هي كهرمان مرعش وتوركوغلو ونورداغي.

وتضمنت الصور “وحدات بكسل” بثلاثة ألوان، حيث يشير اللون الأحمر الداكن إلى المناطق التي يُحتمل أن المباني والمنازل والبنية التحتية فيها تعرضت لأضرار جسيمة، بينما يرمز اللونان البرتقالي والأصفر للمناطق المتضررة بشكل متوسط أو جزئي.

ووفقا للمرصد، يمثل كل “بكسل” مساحة من الأرض تبلغ حوالي 30 مترا، أو ما يعادل تقريبا مساحة ملعب بيسبول.

ويمكن رؤية مساحات كبيرة من “البيكسلات” الحمراء في الصور، تحدها مناطق برتقالية وصفراء. وعندما يتم تكبير الصور، يمكن رؤية جيوب صغيرة منتشرة في جميع أنحاء البلاد.

ولتحديد المناطق المتضررة، قارن العلماء في المرصد البيانات المأخوذة في 8 فبراير، بعد يومين من الزلازل، بالبيانات التي تم جمعها في أبريل 2021 وأبريل 2022.

Learn more about the NASA Disaster Response Team's support on the #earthquake damage in Türkiye and Syria. Visit the Disasters Mapping Portal for near real-time imagery and data products related to the crisis here: https://t.co/skx9TsE8G9https://t.co/XZJMQoZLzX

— Shanna N. McClain, PhD (@Shanna_McClain) February 10, 2023